Deze 12 briljante auto’s zijn nog beter als EV

Gratis tips voor de grote autofabrikanten.

Wij hebben een tijdje geleden al behandeld: auto’s die eigenlijk beter een elektromotor onder de kap kunnen hebben.

Nu houden wij net zoveel van een hoogtoerige V12 of zescilinder boxer als andere petrolheads. Dus we gaan zéker niet opteren voor de Ferrari 812 Superfast of de Porsche 911 GT3 RS.

Maar we kijken wel naar andere auto’s. Auto’s die in het slop zitten of auto’s waarvan de de aandrijflijn niet overtuigend is. Het succes van sommige elektrische auto’s moet toch wel een indicatie zijn dat er een markt is die er daadwerkelijk op zit te wachten. Daarom kunnen sommige auto’s beter worden voorzien van een elektromotor, zonder dat het karakter van de auto ernstig aangetast wordt. sterker nog, misschien worden het er wel betere auto’s van!

Toyota GT86

Ja, ja. We weten het. Het belangrijkste aan deze auto is de bijzondere gewichtsverhouding en het daardoor briljante weggedrag. Newsflash: dat is met een elektrische auto nog beter mogelijk. Het enige lastige gaat het gewicht van de accu’s worden. Het hoeft natuurlijk niet de auto te worden met de meeste range, maar het zou wel goed zijn dat er betaalbare sportcoupé’s komen met een elektrische motor. Gewoon om aan te tonen dat je ook daadwerkelijk lol met een EV kunt beleven. En laten we eerlijk zijn: die 2.0 D4-S boxermotor van de Toyota GT86 klinkt niet heel bijzonder. Het enige nadeel is dat de auto nodeloos zwaar wordt, iets wat je juist niet wil met dit soort auto’s.

Alfa Romeo Giulia

Een van de grootste revelaties van de afgelopen jaren. Wat Audi al jaren niet lukt met de A4, doet Alfa Romeo in één keer: de BMW 3 Serie van repliek dienen. Ondanks kleine tekortkomingen was de Giulia bij introductie een geduchte rivaal voor de 3 Serie. De Dreier werd in de tussentijd weer vernieuwd, waardoor er weer een gaatje is gevallen. De verbrandingsmotoren zijn behoorlijk goed in de Alfa, zowel de benzine als de dieselmotoren zijn zeer goed te kietelen. Maar bij de volgende facelift mag men een elektrische variant lanceren. Het zal toch niet zo zijn dat er over 7 jaar eindelijk een PHEV-versie gelanceerd wordt… Een elektrische Giulia lijkt een fantastisch idee. De Tesla Model 3 heeft zijn kwaliteiten, maar het is geen sexy auto. Maar ja, Alfa is nu eenmaal Alfa, dus grote kans dat ze over 6 jaar de PHEV-variant presenteren.

Porsche 718 Boxster

Eigenlijk een beetje van hetzelfde laken en pak als bovenstaande Toybaru. Er is wel een daadwerkelijk verschil, de Porsche 718 is namelijk een perfecte auto. De auto heeft in principe geen nadelen. Het enige waar men kritiek op heeft, is het geluid dat de viercilinder boxermotor produceert. De verkopen zijn ook niet echt om over naar huis te schrijven. Als Porsche een beetje magie van de Taycan kan sprenkelen over de 718, heeft men een unieke auto in huis.

Ford Mustang GT

Nee! Niet de Mustang! De V8 is juist de reden om zo’n auto te kopen! Ja, in de Verenigde Staten wel, ja. Maar in Nederland gaat het nergens over. Ford verdient aan een handgeschakelde Mustang GT namelijk 36.872 euro. Vervolgens doet Moedertje Staat daar 7.743 euro aan Btw overheen en dan nog eens 63.270 euro aan BPM! Met dank aan een verbruik van 1 op 8,1, waarmee de Mustang eerlijker is dan al het Duitse spul dat met hetzelfde vermogen hetzelfde verbruikt. Voor zo’n Mustang past het beter dan je zou denken: een elektromotor heeft enorm veel koppel, iets dat een Muscle Car hoort te hebben. Ook is gewicht niet het belangrijkste aspect van een Mustang, dus een accupaketje extra kan geen kwaad. Enig nadeeltje: het geluid van die V8 moet je missen. Dat is dus een privilege van 63.270 euro…

Kia Stinger

Wederom een auto die zichzelf tekort doet met ietwat verouderde techniek. Nu is dat niet helemaal fair, want de prijzen zijn daar ook naar, behalve in Nederland. Het enige land waar premium auto’s goedkoper zijn dan niet premium-sloepen. De 2.2 diesel en 3.3 benzine zijn eigenlijk heel erg fijn en staan te boek als zeer betrouwbaar, maar die aandrijflijnen zijn meteen de reden waarom de auto het lastig heeft. Je moet enorm veel BPM betalen. Met een elektromotor zijn uitstekende prestaties en goede rijeigenschappen nog steeds mogelijk. De auto is dan iets beter voorbereid op de toekomst. Overigens gaan er geruchten dat de opvolger van de Stinger elektrisch gaat worden, dus die kunnen we alvast in onze zak steken.

Toyota LandCruiser Prado (150)

Als er een merk zich fel opstelt ten opzichte van de Diesel, is het Toyota wel. In reclames en op social media zijn ze campagne aan het voeren tegen de zelfontbrander. Het is dan ook op zijn minst ironisch dat de auto die Toyota zijn onverwoestbare imago heeft gegeven enkel en leverbaar is met een diesel! Toyota doet nu nog heel veel met hybride aandrijflijnen en een beetje waterstof, maar met een elektrische LandCruiser kan Toyota een enorm statement maken. Dat een elektrische auto óók overal kan komen en zeer betrouwbaar kan zijn.

Lotus Evora

Lotus komt nu met een supercar, de Evija. Een alles overtreffende trap op dat gene wat loeisnel is. Bijzonder leuk natuurlijk, maar niet echt ‘des Lotus’. Een elektrische Elise zou een oplossing zijn, maar dat is natuurlijk al eens eerder gedaan. De Evora is typisch zo’n auto die wel een duwtje in de rug kan gebruiken. De Toyota V6 die ze nu 11 jaar gebruiken is op zich erg goed: betrouwbaar, goed te tunen en onderdelen zijn goed te vinden. Maar auditief is het geen wonder. Daarbij zou een iets modernere aandrijflijn uitstekend passen bij de Evora. Ja, hij zal iets zwaarder gaan woorden, maar daarom is juist een Evora een beter plan dan een Elise, waarbij het natuurlijk enkel en alleen draait om een laag gewicht.

Mercedes-Benz SL (R231)

De Mercedes-Benz SL is een auto die door de rest van het gamma is ingehaald. De auto is nog altijd een bijzonder capabele Gran Tourer, maar het segment van deze auto is een beetje uitgestorven. De Mercedes-AMG GT Roadster heeft stokje overgenomen, eigenlijk. De AMG GT is iets rauwer, sportiever en rijker aan sensaties. Een perfect moment dus om van de SL een puur elektrische auto te maken. Dat past uitstekend bij het karakter van de luxueuze SL én daarmee heeft Mercedes meteen een duidelijke rolverdeling tussen de twee auto’s.

Audi S6 (C8)

Dit is een pijnlijke. De Audi S6 is van alles geweest: vijfcilinder, achtcilinder, tiencilinder, V8 turbo en nu een, meh, diesel. Het is best een goede auto en een sterke motor, maar het heeft niet het speciale wat je verwacht van een ‘S’-model. Het voelt een beetje aan als een A6 met S-line pakket en dikke diesel, wat het feitelijk ook is. Voor Audi is het op zich gunstig, want zo kunnen snelle auto’s verkopen met een relatief lage uitstoot. Maar de auto heeft vier nep-uitlaten en dan ben je gewoon af. Dus met de facelift moeten ze direct die diesel eruit halen en vervangen voor een sterke ’60’ elektromotor. Dan staat een Audi S6 voor onopvallend, exclusief en snel. En stil. Geen geluid is nog altijd beter dan dieselgeluid.

Mazda6

De Mazda6 is een beetje het automobiele equivalent van de friendzone. Iedereen raadt hem aan, iedereen kan hem waarderen, maar weinigen kopen hem. Ondanks dat de diesels puik zijn, is diesel een beetje passé. De benzinemotoren zijn niet slecht, maar de SkyActiv motoren zijn futloos en komen een beetje astmatisch over. Dus waarom niet al die motoren overboord gooien en en elektromotoren gebruiken? De Mazda 6 loopt al op zijn laatste benen, maar dat is er echt niet aan af te zien. Sterker nog, je merkt op de navi-bediening na eigenlijk niet dat deze alweer 7,5 jaar in de showrooms staat.

Alle McLarens

McLaren is nu al een tijdje op de markt en ze doen het meer dan uitstekend. Ondanks dat de auto’s op elkaar lijken, schijnen er verschillen te zijn. Alle auto’s zijn voorzien van dezelfde V8 van Nissan origine. Nu zijn die motoren bijzonder krachtig, maar of ze ook mooi klinken? Bwoah. Het is luid en mechanisch, niet symfonisch. Juist bij McLaren zou een dergelijke EV-supercarrange heel goed passen. Juist zij weten hoe je een accupakket lichter kunt maken. Sowieso moeten de traditionele supercarmerken met iets komen, want Pininfarina, Rimac en Tesla hebben hypercars in de steigers staan.

Land Rover Discovery (L462)

De Land Rover Discovery is een perfect product en werkelijk iedereen lijkt hem vergeten te kopen. Vroeger zag je hem best vaak, maar tegenwoordig is het een zeldzaamheid. Dat is overigens kolder, al sinds de jaren ’90 verkoop Land Rover om en nabij de 20.000 exemplaren, tegenwoordig zo rond de 15.000. Als je kijkt hoeveel alternatieven er tegenwoordig zijn in de Land Rover showroom, valt die daling heel erg mee. Maar in een tijd dat iedereen ‘Range Rover’ op zijn (eh, haar) SUV wilt hebben staan, kan men Discovery gebruiken juist voor de elektrische varianten.