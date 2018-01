Hier, zes dikke huurauto’s door jullie gespot

Jullie huren stiekem best veel dikke bakken.

Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Het is een gevleugelde uitspraak waar misschien wel een kern van waarheid inzit. Mooie auto’s zijn leuk, maar ze zijn vaak ook onpraktisch en/of duur om voor je deur te parkeren. In arren moede dan maar een skikoffer op je 911 installeren of je laatste Euro’s in een oude Mustang stoppen, heeft op zich ook zo zijn charme. Maar we kunnen ons voorstellen dat een korte affaire zonder illusies over de toekomst soms ook aanlokkelijk is. Gewoon zo’n dikke bak huren, een dagje/weekje/vakantie mee raggen en de lasten overlaten aan een ander. Jullie deden het onder andere met deze waggies:

@stephane8200, BMW F83 M4 cabrio



Stephane had een coupé besteld, maar kreeg een cabrio. Verbolgen was hij daar echter niet over. In plaats daarvan maakte hij een paar plaatjes van het openklappende dak en dergelijke.

@mglopez, Fiat 500 Abarth cabrio



In het zonnige Malaga pikte @mglopez deze kekke cabrio op. Hij kwam een RS4 Avant tegen en zette ‘m op de gevoelige plaat.

@porschepdk, GMC Yukon



Onder het mom ‘when in Rome’ huurde @porschepdk dit rode bakbeest. De Yukon deed hem denken aan de Chevy Tahoe die hij vroeger zelf had.

@mercedesgl500, Volvo V90



Niet per se flashy, maar wel lekker om een flink stukje mee te rijden, deze Volvo V90. @mercedesgl500 huurde ‘m in Portugal.

@carspotterhenkie, Jaguar F-Type V6



On days like these…Oké, het is geen Lambo Miura, maar er zijn mindere auto’s te vinden om een tripje door de Alpen te maken dan de Jaaaaaaaaaaaag die @carspotterhenkie meenam naar onder andere Luzern en Lichtenstein.

@toyotafortuner, Cadillac Coupe de Ville



Niet gehuurd, wel te huur. Deze Coupe de Ville schreeuwt de Amerikaanse flair van de 60s. Helaas was de eigenaar foetsie.

Tsja en zo kunnen we eigenlijk nog heeeeel lang doorgaan. Het hele archief check je HIER. Heb jij ook ooit een fijne huurbak gehad? Of juist een onding waar je nog soms schreeuwend van wakker wordt? Laat het weten, in de comments!