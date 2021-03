Volvo vernieuwt V90/S90, ook nieuws voor XC90 - Autoblog.nl

Na de XC60 krijgen ook de Volvo S90 en V90 een modeljaar update. Mat een aantal vernieuwingen kan het model er weer even tegenaan!

Je ziet ze niet ontzettend vaak rijden en dat heeft helaas te maken met hoe prijzig auto’s in Nederland tegenwoordig zijn. Voor een deftige E-segmenter moet je diep in de buidel tasten. Dat betekent in het geval van lease rijdend Nederland dat er sneller wordt gekozen voor een Tesla dan een nieuwe 5 Serie, E-klasse of in dit geval de Volvo S90 en V90.

En dat is jammer, in elk geval voor de diversiteit op de wegen. Met deze modeljaar update voor de Volvo S90 en V90 zijn de modellen nu écht klaar voor de toekomst. Volvo-liefhebbers fronzen misschien hun wenkbrauwen, want een update voor de S90 klinkt vrij recent in de oren. En dat klopt ook. Ongeveer een jaar geleden kreeg dit model een facelift. Nu is er echter sprake van een modeljaar update voor de Volvo S90 en V90 met onder andere de integratie van het nieuwe Android-infotainmentsysteem met Google-functies.

Langzaam maar zeker krijgen alle Volvo’s het Android-infotainmentsysteem. Het systeem beleefde zijn debuut op de XC40 Recharge P8. Fans van Android en Google zullen de ontwikkelingen toejuichen, maar ik kan me ook voorstellen dat er een groep is die hier niet op zit te wachten. Verder nieuw op de S90, V90 en overigens ook de V90 Cross Country zijn een aantal nieuwe ADAS rijhulp- en comfortsystemen.

Volvo XC90 nieuws

Daarnaast heeft Volvo ook nieuws te melden voor de XC90. De SUV heeft een nieuwe motor erbij in vorm van de B6 AWD Mild hybrid. Dit is een 300 pk sterke benzinemotor, goed voor 420 Nm aan koppel. Het blok was al bekend van de V90 Cross Country. De B6 is uitsluitend verkrijgbaar als Inscription en R-Design. De XC90 B6 AWD Inscription kost € 94.995. Dat is een meerprijs van 5.000 euro in vergelijking met de B5 AWD. De XC90 T8 Recharge met de 400 pk hybride aandrijflijn is met € 83.995 nog altijd het scherpst geprijsd.

De vernieuwde Volvo S90, V90 en V90 Cross Country zijn per direct te bestellen. De S90 begint bij € 57.495. De V90 is er vanaf € 60.495 en de V90 Cross Country vanaf € 74.995.