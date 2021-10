Gespot: Tesla Model S prototype met dikke spoiler

Wat is Tesla met deze grote spoiler van plan?

Tesla’s zijn zonder uitzondering bloedsnel, maar je ziet het er niet direct aan af. Je weet dat ze snel zijn omdat je een Tesla herkent, maar qua uiterlijk zijn het vrij ingetogen sedans. Zelfs de Model S Plaid, die zich kan meten met hypercars, heeft geen uiterlijke aanpassingen gekregen.

Toch is Tesla aan het experimenteren met aangepaste aerodynamica. Spotter @wolfssjrd kwam bij de ‘Ring namelijk een Model S tegen die er een stuk dikker uitziet dan normaal.

Wat vooral in het oog springt is de spoiler waarmee deze Model S is uitgerust. Het gaat om een actieve spoiler, zoals we die kennen van menig sportwagen. In dit geval functioneert de spoiler echter ook als ‘aero brake’.

Op de foto’s rijdt het prototype met een uitgeklapte spoiler rond, maar het is waarschijnlijk de bedoeling dat de spoiler ook volledig ingeklapt kan worden. In dat geval blijft de Model S mooi zijn cleane ontwerp houden.

De spoiler is niet het enige verschil met een normale Model S. We zien ook een aangepaste voorbumper met een prominente splitter. Ook is deze Model S voorzien van extra sportieve velgen.

De vraag is waar we hier precies naar kijken. De Model S Plaid lijkt een voor de hand liggend antwoord, maar in de configurator ziet die er gewoon uit als een normale Model S. En de Plaid+ kan het ook niet zijn, want die is geschrapt. Wat is het dan wel? Waarschijnlijk gaat het hier om een optioneel ‘Track Pack’ voor de Model S Plaid. Dat er zo’n pakket komt is echter nog niet bevestigd door Tesla’s pr-afdeling Elon Musk. Het is dus nog even gissen wat Tesla nu echt in petto heeft.

Wie het Model S prototype (en vooral de spoiler) in actie wil zien: in de onderstaande video komt de Tesla voorbij vanaf de derde minuut.

Foto’s: @wolfssjrd via Autojunk

Video: Statesidesupercars