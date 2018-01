Het verschil tussen PK, BHP, kW, en waarom het zo verwarrend is

Pak een glas jus en ga ervoor zitten.

Wij van Autoblog spreken in vrijwel ieder artikel over pk’s. Het is het soort statistiek waarvan je helemaal warm kunt worden als het nét de juiste snaar raakt. Alleen is het een soort wapenwedloop geworden, waardoor fabrikanten aan niets anders kunnen denken dan meer, meer en nog eens meer. Hoe hoger hoe beter. Er zijn echter veel verschillende manieren om vermogen weer te geven. Dit leek me dan ook een mooi moment om eens uit te zoeken hoe het precies in elkaar steekt.

Voordat we in de feiten duiken, is het handig om uit te zoeken wat ‘paardenkracht‘ inhoudt. De paardenkracht is ooit in het leven geroepen door de uitvinder van de stoommachine, James Watt. Hiermee kon hij via een directe vergelijking aantonen hoe zijn machines opwogen tegen de kracht van het paard, die tot dan toe voornamelijk werd gebruikt voor het zware werk. De paardenkracht werd door Watt gedefinieerd als een paard dat 33.000 pond in één minuut één voet omhoog tilt. Niet dat iemand wist hoe sterk dat paard precies was, maar dat terzijde.

Dit veranderde gaandeweg in allerlei verschillende eenheden, maar de oorspronkelijke horsepower is uit te drukken in ongeveer 745,7 watt. Dit is echter berekend door middel van oud-Engelse eenheden, waardoor hij afwijkt van ‘onze’ paardenkracht, die berekend is via de metrische weg. Toegegeven, het is een verwaarloosbare marge, maar hoe groter de cijfers, hoe groter het verschil.

Onze paardenkracht is zoals gezegd een poging om de originele horsepower om te zetten naar metrische termen. Wanneer dit gebeurt zul je zien dat het cijfer marginaal groter is. Om precies te zijn staat onze paardenkracht gelijk aan 735,5 watt. Ten opzichte van de horsepower is de paardenkracht 98,6 procent groot. In andere woorden: een auto met 500 Nederlandse pk’s heeft oorspronkelijk maar 493 hp.

De paardenkracht zoals wij hem in Nederland gebruiken wordt in verschillende landen onder een andere naam aangeduid, maar betekenen overal hetzelfde. Zo heb je in Duitsland de Pferdestärke (PS) en in Frankrijk de cheval-vapeur (cv).

Brake-horsepower is weer iets heel anders, al komt deze gek genoeg bijna altijd overeen met de horsepower die we hierboven bespraken. Maar waar er bij horsepower wordt gekeken naar het volledige vermogen dat de motor produceert, zit het bij BHP net weer even anders. De Britten, die deze eenheid vooral gebruiken, berekenen het BHP namelijk zo dat de wrijving meegenomen is in het uiteindelijke cijfer. BHP zal hierdoor altijd lager zijn dan onze paardenkracht, omdat er onderweg altijd wel wat energie verloren gaat. WHP (wheel-horsepower) is nóg minder, omdat hier wordt gekeken naar het vermogen dat overblijft bij de wielen. Dit in tegenstelling tot BHP, waar ze meten vanaf het vliegwiel.

De kilowatt is technisch gezien het meest relevant, voor de simpele reden dat hierbij enkel en alleen gebruik gemaakt wordt van eenheden van binnen het metrische systeem. Geen gerommel met paardenkracht dus, maar seconden, joules en kilogrammen en meters. Ten opzichte van een kilowatt is de Nederlandse paardenkracht slechts 73,55 procent groot. Als we diezelfde 500 Nederlandse pk’s van eerder pakken, maar nu vergelijken met een kilowatt, zien we dat het verschil veel groter is. Uitgedrukt in kilowatt is 500 pk slechts 373,1 kW.

Om de problematiek nog verder te vergroten; de EU heeft de metrische paardenkracht al sinds 1992 ‘verbannen’ ten faveure van de kilowatt. Daar komt nog eens bij dat fabrikanten de eenheid vaak adverteren met het vermogen dat er het beste uitziet, en er dus eigenlijk al helemaal geen touw aan vast te knopen is.

Mocht je het nog altijd verwarrend vinden, dan heb ik hier een tweetal voorbeelden.

Porsche 911 GT2 RS: 690 pk / 680 BHP / 515 kW

Volkswagen up! GTI: 114 pk / 113 BHP / 85 kW

Als we héél nauwkeurig zouden willen werken, lijkt het hanteren van kW dus het meest voor de hand liggend. Daarnaast is deze, voor nu, het meest waarheidsgetrouw. De wereld zou een stuk makkelijker zijn als we allemaal met kW zouden werken, maar dan zouden de prestatiecijfers een stuk minder indrukwekkend zijn. En dat willen we nu juist niet.

