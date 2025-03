Hilarisch: anti-Musk activist sloopt auto van het verkeerde merk

De beste man dacht een Tesla te vandaliseren, maar dat was dus een Polestar.

Je denkt misschien dat activisten nergens goed voor zijn, maar ze zorgen soms wel voor topentertainment. Denk bijvoorbeeld aan de man die zichzelf vastplakte aan de tafel van Jinek. Nu hebben we weer een mooi voorbeeld van een activist die zichzelf compleet voor lul zet.

Wat was er aan de hand? Een man in het Engelse Bristol dacht een statement te maken tegen Elon Musk door een Tesla te slopen. Gewapend met een paal ging hij de auto te lijf, waarbij onder meer de ruiten sneuvelden. Dat zal Elon Musk leren!

De auto in kwestie bleek echter geen Tesla te zijn, maar een Polestar 2… Grappig genoeg probeert Polestar juist te profiteren van het anti-Tesla sentiment. Maar dat werkt dus niet als mensen het verschil niet weten tussen een Polestar en een Tesla.

De activist had ook een bord bij zich waar een hoop wartaal op stond. Maar de man is geen fan van Elon Musk, zoveel is duidelijk. Er staat onder meer op dat Elon Musk moet betalen voor alle verwoesting en dat hij 7 biljoen moet betalen aan de Great Orchestra of Christmas Charity. Waar dat op slaat weten wij ook niet. De man is door de lokale politie gearresteerd.

Nu denk je misschien dat deze man knettergek is, maar misschien is het stiekem juist een genie. Door de verkeerde auto te slopen wordt er veel meer over geschreven en bereikt zijn boodschap (wat dat ook mag zijn) een veel groter publiek. Briljant!

Via: Daily Mail