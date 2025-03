Dit is de opvolger van de EQC (en het wordt géén EQ-model)

De GLC met EQ-Technologie – oftewel de elektrische GLC – is in aantocht!

Mercedes is klaar met de EQ-modellen. Deze auto’s zijn niet zo succesvol als Mercedes gehoopt had en het design valt ook niet echt in de smaak. Daarom gaan ze het over een andere boeg gooien. De elektrische G-Klasse was hier al een voorbode van. Die heet geen EQG en ziet er ook niet uit als een EV.

Nu is de G-Klasse een beetje een apart model binnen het Mercedes-gamma, maar deze strategie gaat Das Haus ook toepassen op de andere modellen. Dit maakten ze onlangs al bekend bij het ontvouwen van hun toekomstplannen. Nu krijgen we daar ook een concreet voorbeeld van te zien.

Mercedes toont namelijk de eerste beelden van de EQC-opvolger en die gaat dus geen EQC heten. Je kijkt naar de GLC met EQ-Technologie, zoals we ook al de G 580 met EQ-Technologie hebben. Dat bekt echt voor geen meter, maar het belangrijkste is: het wordt gewoon een GLC. In de volksmond zal deze auto gewoon “de elektrische GLC” genoemd worden.

Het wordt niet alleen qua naam een GLC, maar ook qua uiterlijk. Mercedes stapt ook af van het afwijkende design van de EQ-modellen. De elektrische GLC gaat er daarom gewoon uitzien als een normale GLC, die toevallig elektrisch is. Wel zien we de nieuwe designtaal terug die gepresenteerd werd met de Concept CLA.

De nieuwe strategie van Mercedes betekent NIET dat de elektrische GLC en de normale GLC op hetzelfde platform staan á la BMW. De GLC met EQ-Technologie (om toch de officiële naam nog een keertje te gebruiken) is een compleet nieuw model op een dedicated platform.

Het gaat om 800V-architectuur, dus met de laadtijden zit het wel snor. De elektrische GLC kan laden met 320 kW, wat een stuk sneller is dan de huidige EQ-modellen. De EQE piekt bijvoorbeeld bij 170 kW en de EQB moet het doen met hooguit 100 kW.

Wanneer de elektrische GLC zijn opwachting maakt, verklapt Mercedes nog niet. De onthulling is waarschijnlijk pas volgend jaar. Het is eerst nog de beurt aan de elektrische CLA.