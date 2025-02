Polestar geeft korting speciaal voor ontevreden Tesla-klanten

Ben je Elon Musk ook zat? Koop een Polestar!

Of Tesla-schaamte nu een ding is of niet, het is een feit dat de verkoopcijfers flink ingezakt zijn. In Europa werden de bijna de helft minder Tesla’s verkocht in januari en ook in de VS zijn de verkopen gedaald. Dat zal niet volledig los staan van de politieke strapatsen van Elon Musk.

Voor de concurrentie is het in ieder geval goed nieuws. Zo probeert Polestar hier een slaatje uit te slaan. In een knap staaltje opportunisme richten ze zich direct tot Tesla-klanten, in de hoop dat die helemaal klaar zijn met Elon Musk.

Op de Amerikaanse Polestar-website staat nu een actie die specifiek gericht is op Tesla-klanten. “Calling all Tesla owners,” zo valt er te lezen, gepaard met een oproep om over te stappen op Polestar. Tesla-klanten kunnen maar liefst 20.000 dollar korting krijgen op een leasecontract voor een Polestar 3.

In de kleine lettertjes staat dat 15.000 dollar bestaat uit de Polestar Clean Vehicle Incentive, die ook gewoon voor niet-Tesla-rijders geldt. De korting die echt alleen voor Tesla-klanten geldt is 5.000 dollar. Dit noemen ze de Polestar Conquest Bonus. Dat is dus een vrij agressieve marketingtactiek om klanten bij Tesla weg te kapen.

Dit komt niet uit de lucht vallen. De CEO van Polestar liet eerder al weten dat hij zijn ondergeschikten opdracht had gegeven om hun pijlen te richten op Tesla-klanten. Hij gooide ook nog wat olie op het vuur door de inmenging van Elon Musk in de Duitse verkiezingen “volslagen onacceptabel” te noemen.

Het anti-Musk-sentiment is hier in Europa wellicht nog sterker dan in de VS, dus wie weet komt Polestar bij ons ook nog met een leuke actie…