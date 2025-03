Daar is ‘ie dan: de nieuwe Audi A6 Avant (inclusief prijs!)

De Audi A6 is officieel en we hebben ook meteen de Nederlandse prijs.

Audi heeft zojuist officieel het doek getrokken van de gloednieuwe Audi A6, die niet echt een verrassing is. Ten eerste omdat de auto al gelekt was en ten tweede omdat ‘ie als twee druppels water op de nieuwe A5 lijkt. Wat dus de opvolger is van de A4, voor alle duidelijkheid. Maar daar heeft Audi alweer spijt van, dus de A6 heet wel weer gewoon A6. Lekker bezig.

Zoek de verschillen

Goed, hoe kun je de nieuwe A5 en de A6 uit elkaar houden? Onder meer door te kijken naar de grille. De nieuwe A6 heeft een gigantische grille, die doorloopt tot aan de onderkant van de bumper. Bij de A5 is deze een stuk platter. Aan de achterkant kun je de A6 herkennen aan het zwarte uitsteeksel onder het achterlicht, al valt dat bij deze donkere kleur niet zo op.

Minder bagageruimte

Met een lengte van 4,99 meter en een breedte van 1,88 meter is de A6 weer een maatje groter geworden. Dat resulteert echter niet in een grotere kofferbak: de bagageruimte is geslonken van 565 liter naar 504 liter. En als je denkt ‘Waar is de sedan?’: die krijgen we nog niet te zien. Die komt er als het goed is wel, maar voor nu wordt er nog met geen woord over gerept.

Interieur

Het interieur is niet verrassend als je de A5 al gezien hebt: het dashboard en de middenconsole lijken één op één overgenomen. Alleen het stuurtje is anders. Net als bij de A5 staat het dashboard helemaal vol met schermen, inclusief een passagiersdisplay. Dat laatste is wel optioneel, evenals het head-up display.

Aandrijflijn

Normaal zouden we het hebben over de aandrijflijnen, maar in dit geval kunnen we het houden bij enkelvoud. De A6 komt in eerste instantie namelijk maar met één aandrijflijn: een 204 pk sterke TFSI mild hybrid. Die kennen we ook al van de uitgaande A6, dus op dit vlak is er vooralsnog weinig nieuws. Er is ook weer een diesel, maar die lijkt niet naar Nederland te komen. Later komt er nog wel een plug-in hybride variant. Op termijn kunnen we natuurlijk ook nog een S6 en een RS6 verwachten.

Prijs

Op de prijzen moeten we vaak wat langer wachten, maar Audi is zo vriendelijk om die meteen te delen. De nieuwe A6 Avant is er vanaf €69.990. Da’s een hoop geld, maar de vorige A6 met dezelfde motor kost ook al 69 mille. Dus het valt nog mee.

Configureren en bestellen kan vanaf aanstaande donderdag.