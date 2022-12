Geheime vakjes in auto’s moeten strafbaar worden

Het kabinet wil dat er strenger wordt gekeken naar geheime vakjes in auto’s, met name die voor criminele doeleinden natuurlijk.

De politie wil weer een stapje verder in het bestrijden van drugscriminaliteit. We moeten het dan even hebben over geheime vakjes in je auto. En nee, dan bedoelen we niet de dubbele bodem van je dashboardkastje, maar compleet voor criminele doeleinden ontworpen geheime vakjes in auto’s en boten. De politie heeft het ooit al eens voorgedaan aan RTL Nieuws:

Het is een sterk staaltje vernuft eigenlijk: door een combinatie van aardig willekeurige normale knopjes in je auto in te drukken, waardoor een sterk staaltje huisvlijt tevoorschijn komt. De kans dat de politie erachter komt is klein, maar zoals je ziet zijn er manieren om de code te kraken. Toch is er een probleem.

Geheime ruimtes worden aangepakt

Het probleem is niet dat de politie de ruimtes niet kan vinden, het probleem zit hem in de afhandeling. Meestal voelen criminelen de bui al hangen dus worden de ruimtes leeggehaald en heb je dus geen concreet bewijs. Het enige wat de politie dan kan doen is de auto in beslagnemen: er volgt geen straf. Dat moet nu veranderen volgens het kabinet. Minister Yesilgöz van Veiligheid en Justitie wil de wet zo aanpassen dat de eigenaar en bouwer van auto’s (en boten) met geheime ruimtes een celstraf boven het hoofd hangt. Los van of er ook echt wat gevonden wordt in die ruimtes.

Overigens gaat het dus alleen om geheime vakjes in auto’s die zo gecompliceerd zijn als de gedeelde video. Een vakje met een slot erop (of een vergrendeld dashboardkastje bijvoorbeeld) mogen wel blijven bestaan, tenzij hier natuurlijk drugs of andere illegale middelen gevonden worden. (via NOS)