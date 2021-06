HKS Toyota GR86 met dik 300 pk komt eraan - Autoblog.nl

Waarom een Supra kopen als je op de HKS Toyota GR86 kunt wachten?

De Toyota GR86 is nu al een van de meest briljante auto’s van 2021. Het is de opvolger van de Toyota 86. Net als de identieke BR-Z is de nieuwe GR86 weer een simpele, doordachte en betaalbare auto waarbij de nadruk meer op rijplezier en feedback ligt dan absolute topprestaties.

Alleen dat al is enorm te waarderen, want op de MX-5 na lijken alle auto’s zich iets te veel te focussen op prestaties in een rechte lijn. De kans dat er een sterkere Toyota GR86 gaat komen, is dan ook heel erg klein. Het past immers niet in de geest van het concept. Ten tweede hééft Toyota al een sterkere coupé met turbo in de showrooms staan in de vorm van de Supra.

HKS Toyota GR86

Gelukkig zijn de heren van HKS bezig geweest met een lading upgrades. Er is een nieuwe bodykit, verlagingsset en uiteraard een enorme spoiler. Daarnaast zijn er een paar sportkuipen van Bride en unieke velgen. Het meest belangrijke onderdeel voor velen zal de GT2-supercharger zijn.

Hoeveel vermogen die mechanische compressor gaat leveren, weten wij nog niet. HKS leverde een soortgelijk item ook voor de vorige Toyota 86. Toen was het vermogen na montage en optimalisatie zo’n 300 pk. Het koppel nam ook toe, zij het relatief bescheiden: zo’n 310-320 Nm. Aangezien de HKS GR86 zo’n 30 pk meer heeft, zal het vermogen rond de 330 pk uit komen, lijkt ons.

Scene

In Nederland is de trend behoorlijk langs ons heengegaan, maar wereldwijd waren de Toyota 86 en Subaru BRZ een behoorlijk succes. De tuningscene rond deze auto was (en ís!) enorm. Tuners vanuit onder andere VS, Japan en Verenigd Koninkrijk stortten zich massaal op de kleine sportcoupé. Binnenkort volgt de officiële introductie.

