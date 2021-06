Boxster GT3 is net een 911 en toch weer niet - Autoblog.nl

Aan de voorzijde is deze Boxster GT3 occasion echt net een 911. In motorisch opzicht totaal niet.

Nu het weer mooi weer is, barst de discussie op de redactie weer los. Wat is de beste roadster voor niet al te veel geld. Gisteren opperde @Wouter de BMW Z4 al even op, iets dat Jaap ook met verve doet. Ook het Japanse duo 350Z en S2000 komt geregeld naar boven. De absolute vedette in die klasse is natuurlijk de Porsche Boxster.

Het grootste nadeel van de Porsche Boxster voor velen is dat het geen 911 is. Ergens moet het een 911 zijn volgens hen. Een Cayenne, Panamera en friggin’ Macan zijn geaccepteerde Porsches, maar als je in een Boxster komt voorrijden, is het ‘geen echte Porsche‘. Mensen die dat denken, hebben vaak geen échte sportwagen met een atmosferische middenmotor. Let maar op.

Boxster GT3

Deze auto lost het probleem op voor mensen die een Boxster willen, maar een 911 moeten rijden van hun omgeving. Deze occasion heeft namelijk een bijzondere bodykit. Aan de achterzijde kun je een GT3-esque bumper zien. Voordeel: die had ook de uitlaten in het midden. Aan de voorzijde is er meer werk verricht, er zit namelijk een complete 997-neus op. De bumpers en koplampen komen van een 997, een GT3 in dit geval.

















Aan de zijkant van de grijze roadster zien we TechArt-invloeden. Zowel de sideskirts als 19″ velgen zijn van de tuner uit Leonberg afkomstig. Het geeft de auto in totaliteit een bijzondere uitstraling mee. Een zogenaamde OEM+ look. Dus het totaal is nog wel een beetje in lijn met wat Porsche zelf bedoelde. Als het gaat om prestaties, is dat perfect gelukt.

Automaat

Porsche is namelijk altijd bijzonder angstig geweest dat de Boxster de 911 voorbij zou gaan. Daarom wordt het vermogen altijd geknepen bij deze auto. Welnu, de Boxster-occasion die op Marktplaats staat is niet al te snel. Het is namelijk een standaard 987. Dat betekent een 2.7 liter zescilinder boxermotor. Op zich is dat geen verkeerde motor. Zeker niet in combianatie met de handbak. Maar zoals je ziet, het is géén handbak. Deze auto heeft de optionele Tiptronic S automaat met vijf verzetten.













Maar het wordt nog erger. Het is namelijk een import. Nu is het geen probleem dat de auto niet uit Nederland komt. De meeste NL-exemplaren zijn vrij saai uitgevoerd. Maar dit is een (hoogstwaarschijnlijk) Belgische Boxster. Deze roadster heeft geen 240 pk (zoals de ‘onze’), maar slechts 211 pk. Dit in verband met belastingen. De prestaties zijn dan ook niet zo bijzonder als het uiterlijk doet vermoeden. De 0-100 km/u sprint is nu pas na 7 seconden afgerond en de topsnelheid is 251 km/u. Kortom, deze 987 op Marktplaats ziet er wat sneller uit, dan dat deze in werkelijkheid is.

Met dank aan @sportabgasanlage voor de tip!