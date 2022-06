Hoe belangrijk is de onderhoudshistorie van een occasion?

Koop jij een occasion zonder onderhoudshistorie, of laat je die lekker links liggen?

Stel je voor. Je hebt op Marktplaats jouw perfecte occasion gevonden. Het merk is perfect, het model ook en dat geldt ook voor het aantal kilometers, de uitvoering en de kleur. Bovendien is de prijs ook nog eens prima te doen. Er is alleen geen onderhoudshistorie bekend.

Wat doe je dan? Ga je toch kijken naar de occasion, of besluit je dat je hem lekker links laat liggen? Durf je het risico aan, of brand jij je vingers niet aan een auto waarvan niet bekend is of hij wel op tijd zijn beurtjes heeft gehad?

Onderhoudshistorie is belangrijk

In principe is de onderhoudshistorie bij een occasion ontzettend belangrijk, maar er zijn natuurlijk ook gevallen waarbij dat helemaal niet zo is. Als jij namelijk een oude Volkswagen Polo koopt voor 500 euro, waarvan je weet dat hij al 450.000 kilometer onder de wielen heeft en het binnen een jaar begeeft, dan boeit het niet zoveel.

In alle andere gevallen geldt dat niet. Dan is het wel degelijk belangrijk om de onderhoudshistorie te kennen. Want als die er niet bij zit, kun je niets anders doen dan de verkoper op zijn blauwe ogen vertrouwen dat het wel goed zit. Uit eigen ervaring weet ik dat je dan echt de mist niet in hoeft te gaan, maar slim is het niet.

Wat kun je allemaal bekijken?

Mocht je interesse hebben in een occasion en willen checken of deze zijn beurten netjes heeft gehad, dan is er een aantal manieren om dat te checken. Zo heb je het onderhoudsboekje, waarin de beurten -als het goed is- netjes staan vermeld. Verder geven de APK rapporten ook wel een goed beeld.

Helemaal fijn is het als er ook nog een mapje met onderhoudsfacturen bij zit. Aan de hand daarvan zie je tot op het laatste boutje exact wat de vorige eigenaar allemaal heeft laten doen. En al is het geen garantie, de kans dat je voor nare verrassingen komt te staan is wel een stuk kleiner.

Verder is het handig om even op de site van de RDW te kijken of de kilometerstand wel juist is. Dat wordt daar keurig voor je bijgehouden. Maar wel met 1 grote mits. Bij een geïmporteerde auto heb je er weer helemaal niets aan, omdat de RDW daar aangeeft dat ze er geen inzicht in hebben.

Eigen verantwoordelijkheid bij je occasion

Dan is er natuurlijk ook nog het stukje eigen verantwoordelijkheid. Of er nu wel of geen onderhoudshistorie bekend is, het is altijd raadzaam om zelf ook het een en ander te checken. Zijn er sporen van -gerepareerde- schade zichtbaar? Hoe is de staat van het interieur? Hoor je kraakjes en rammeltjes?

Al die zaken kunnen ook een indicatie geven of jouw occasion wel echt is wat er in de advertentie staat. Een auto met 100.000 kilometer, maar met een volledig versleten rem- en koppelingspedaal kán duiden op een flink hogere kilometerstand. Het hoeft niet, maar het kan wel.

Kortom, als je een occasion gaat uitzoeken, zorg er gewoon voor dat het er een is waarvan de onderhoudshistorie bekend is. Al is het geen garantie, de kans op onverwachte problemen is een stuk kleiner. En je kunt de auto ook nog beter doorverkopen als je alles compleet hebt.

Want wie koopt er nou een occasion zonder onderhoudshistorie?

Precies!

Controleren van de onderhoudshistorie

Nu is het onderhoudsboekje natuurlijk het meest waardevolle document in dit verhaal, naast de verschillende facturen die de verkopende partij misschien nog bijlevert. Maar er zijn ook daadwerkelijk partijen die uit verschillende bronnen proberen de informatie per kenteken te verrijken. Zo heeft Carfax bijvoorbeeld meerdere bronnen om samen te komen tot een vaak waardevolle momentopname over de auto in kwestie.

Want naast onderhoud wil je natuurlijk ook graag weten hoe het zit met het aantal schades en eventuele info over het gebruik van het voertuig (je hebt immers liever geen ex-taxi of huurauto).