Medewerker rijdt Bugatti Veyron van Ronaldo in de prak

Iemand heeft iets uit te leggen aan Cristiano Ronaldo…

Cristiano Ronaldo is de beste voetballer aller tijden. Dat vinden niet alleen anderen, maar vooral ook hijzelf. Enig narcisme is Cristiano niet vreemd. En wat is dan de perfecte auto? Juist, een Bugatti.

Het is dan ook niet verbazend dat Cristiano Ronaldo een Bugatti Veyron én een Bugatti Chiron in zijn wagenpark heeft. Daarnaast gaan er geruchten dat hij ook een Centodieci besteld heeft.

Ronaldo heeft overigens een vrij brede smaak als het om auto’s gaat. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook een McLaren Senna, een McLaren 12C, een Ferrari F12tdf, een Ferrari 599 GTO en een Mercedes SLS AMG in zijn garage staan. Het is dus lastig te zeggen wat zijn favoriete automerk is. Doet er verder ook niet toe.

Waar het nu om gaat: met een van zijn auto’s is het niet helemaal goed gegaan. Vandaag bereikt ons namelijk het nieuws dat Ronaldo’s Veyron een ongeluk heeft gekregen op Mallorca. Daar is de voetbalgod momenteel vakantie aan het vieren.

Naar verluidt zat Ronaldo niet zelf achter het stuur van zijn Bugatti Veyron, maar een van zijn medewerkers. De beste man (of vrouw) lijkt uit de bocht te zijn gevlogen. De Veyron knalde daarbij op een muurtje, dat compleet in puin ligt. We weten niet hoe stevig de muurtjes op Mallorca zijn, maar het lijkt met een aardig gangetje gegaan te zijn.

De bestuurder kwam er zelf gelukkig zonder kleerscheuren vanaf, maar de Veyron niet. Op de foto’s die circuleren is de schade aan de auto niet goed te zien, maar het muurtje is er in ieder geval slecht aan toe. Dat is geen goed teken.

De auto in kwestie is trouwens geen normale Veyron (voor zover die bestaan), maar een Grand Sport Vitesse. Dat is dus de versie waar het dak vanaf kan en daar dan weer de extra snelle versie van. Die heeft 1.200 pk, dus ja, dan kan het mis gaan.