Autoblog Spot van de Week: Ferrari SF90 Stradale

Op deze parkeerplaats in Assen staat even 1.000 pk aan hybridegeweld.

We hadden het gisteren over de duurste auto’s die in 2022 op kenteken zijn gezet, maar één auto die ontbrak in het lijstje was de Ferrari SF90. Dat is niet omdat er geen SF90’s zijn geregistreerd in 2022, maar omdat de SF90 helemaal niet zo extreem duur is. Eigenlijk is het gewoon een koopje.

Een vanafprijs van €450.000 is natuurlijk niet niks, maar voor dat geld krijg je wel een rasechte hypercar met 1.000 pk. Dat is het type auto waar je normaalgesproken minstens een miljoen voor neer moet tellen.

Met dit prijskaartje is de Ferrari SF90 dan ook de populairste hypercar van Nederland. Er staan momenteel al 27 stuks op gele platen. Dat is voor hypercar-begrippen heel veel. Wat natuurlijk niet wegneemt dat het bijzonder is om een SF90 te spotten.

Dat deed @dadamphotography, die in Assen dit grijze exemplaar tegenkwam. Deze is nog niet inbegrepen bij de genoemde 27 exemplaren, want er zitten nog dealerplaten op. Maar dit zou dus binnenkort nummer 28 kunnen worden.

Het betreft een exemplaar met het zogenaamde Assetto Fiorano-pakket. Die kun je eenvoudig herkennen aan de striping, al is dat optioneel. Het pakket bevat onder meer Multimatic-schokdempers afkomstig uit de racerij, extra carbon onderdelen, een lichtgewicht titanium uitlaatsysteem en een extra grote spoiler.

Met het Assetto Fiorano-pakket kan de prijs wel oplopen. Dit kost je namelijk 50 mille extra. Als je daarnaast nog wat opties aanvinkt zit je zo op zes ton. Wat overigens nog steeds een vrij schappelijke prijs is voor een Ferrari met 1.000 pk.

Schappelijke prijs of niet, een Ferrari SF90 kom je niet dagelijks tegen. @dadamphotography pakt met deze spot daarom de laatste Spot van de Week van 2022. Of de eerste van 2023, het is maar net hoe je het bekijkt. Hij krijgt in ieder geval een Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd.

Dit jaar gaan we gewoon weer vrolijk door met deze wekelijkse rubriek. Blijf je foto’s dus delen op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!