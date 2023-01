Volkswagen Golf keihard van de troon gestoten

De Volkswagen Golf moet keihard incasseren: het was níet de bestverkochte auto in Europa onlangs.

Het is het nieuwe jaar. Dat betekent dat je straks een hele hoop interessante lijstjes voorgeschoteld krijgt qua verkopen (registraties) van nieuwe auto’s. Wereldwijd en in Nederland. Op dit moment is men druk bezig met het tellen en samenstellen van deze overzichten zodat wij er een paar smeuïge volzinnen onder kunnen plaatsen.

Als een soort appetizer hebben we de autoverkopen van November. Nee, niet die van Nederland, maar in Europa. Niet alleen omdat iedereen ons altijd mailtjes stuurt met de vraag: “Hey, redactie: wat is nu de best verkochte auto in november in Europa? En mag ik een Autoblog muts?”. Nee, ook omdat het een vrij opvallende auto is en toch ook weer niet.

Volkswagen Golf keihard onderuit

Normaal gesproken was het altijd de Volkswagen Golf, die nu keihard onderuit is gehaald. Niet door een directe concurrent, maar een duurzame Amerikaan. Jazeker, de Tesla Model Y was in november 2022 de bestverkochte auto in Europa. Er zijn 19.144 exemplaren verkocht, een stijging van meer dan 260 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Tesla als merk deed het ook heel erg goed. De toko van Elon Musk zag de verkopen stijgen met 97 procent.

Dat de Volkswagen Golf keihard onderuit gaat, blijkt wel uit het feit dat de Wolfsburger ook niet op het podium staat. Dat zijn de Dacia Sandero (P2) en Toyota Yaris (P3). Dat moet heel erg pijnlijk zijn, alhoewel het ook niet als een verrassing komt. De Golf 8 is niet door iedereen als denderend ontvangen en uiteraard heeft Volkswagen een hoop alternatieven in de showroom staan.

En in heel Europa dan?

De grootste automarkt in Europa – dat is namelijk Duitsland – is niet meer bijzonder chauvinistisch ingesteld bij het kopen van een auto, want ook hier verkopen Tesla’s als een malle. Opvallend genoeg is de bestverkochte EV in Duitsland niet de Model Y, maar de Tesla Model 3 (zij het nipt).

Overall is de Tesla Model Y trouwens niet de meest populaire auto. De voorsprong van de Peugeot 208 lijkt veel te groot te zijn. Maar nu de productie in Berlijn (waar ‘onze’ Model Y van de band loopt) lekker op gang is, kan het volgend jaar zo maar eens anders zijn.

Via: Automotive News Europe