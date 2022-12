Dit waren de populairste flitslocaties en de langste files van 2022

Dankzij Flitsmeister hebben we een overzicht van alle verkeersellende die we in 2022 te verduren kregen.

2023 nadert met rasse schreden en dat betekent: tijd voor oliebollen, vuurwerkslachtoffers en – niet te vergeten – eindejaarslijstjes. Voor sommige overzichten hoeven we niet te wachten tot het allerlaatste moment. Flitsmeister deelt bijvoorbeeld alvast hun jaaroverzicht. Zo weten we nu wat de populairste flitslocaties waren in 2022.

Flitsmeister had het maar druk met alle flitsers, want er werd dit jaar 10% meer geflitst ten opzichte van vorig jaar. Het meeste werd er geflitst op de A16 bij Moerdijk. Vorig jaar stond deze locatie al op nummer twee in het lijstje met de populairste flitslocaties van 2021.

Verder was het vooral rondom Amsterdam oppassen geblazen. In de top 10 populairste flitslocaties staan namelijk maar liefst acht locaties in de buurt van onze hoofdstad. De populairste daarvan was de A2 ter hoogte van Abcoude, wat vorig jaar de nummer één was.

De complete top 10 met populairste flitslocaties van 2022 ziet er als volgt uit:

A16 Moerdijk bij 45.8 A2 Abcoude bij 37.7 N242 Alkmaar bij 42.5 A1 Muiderweg bij 14.7 N305 Almere bij 44.2 N203 beide richtingen bij 53.4 N247 Amsterdam bij 29.3 N207 Nieuw-Vennep bij 52.6 A9 Amstelveen bij 29.5 A1 Muiden bij 10.4

Naast de populairste flitslocaties deelt Flitsmeister ook de meest dramatische files van het afgelopen jaar. Het was vooral afzien op de A12, want vier van de vijf ergste files waren op deze snelweg.

De top 5 met langste files van 2022 ziet er zo uit:

A12 Veenendaal – Maarn: 174 minuten en 16,5 km (27 september 07.33) A12 Maanderbroek – Waterberg: 157 minuten en 18,8 km (8 december 08.18) A12 Bodegraven – Harmelen: 157 minuten en 17 km (8 november 08:18) A12 Arnhem – Utrecht: 154 minuten en 17,9 km (15 december 07.45) A7 Hoorn-Noord – Purmerend: 127 minuten en 17,9 km (18 oktober 06.33)

De nummer één was het gevolg van regen en ongelukken. Die dag was het trouwens niet alleen op de A12 druk. Dat was namelijk de drukste ochtendspits van het jaar, voordat dit record op 17 november weer verbroken werd.

Voor de geïnteresseerden: alle statistieken en diagrammen kun je bekijken op de website van Flitsmeister

Foto: @akcarspotting, via Autoblog Spots