Hoe LANG gaan de Britten nog pijn in de bips hebben?

De Britten hebben nog een beetje pijn in de bips.

Een nieuwe dag, een nieuwe soap. En net zoals met elke andere soap gaat alles om een nieuwe emotie van iets dat al laaaaaaang achter ons ligt. Het lijkt erop dat deze week de Britten een beetje het alleenrecht hebben over deze vorm van pijn in de bips. En nee, dan bedoelen we niet hoe je je voelt na een feestje in een roze kroeg met een cocktail van Bailey’s en Rohypnol, maar die andere vorm van pijn in de bips.

We doelen natuurlijk op zo’n enorme open wond die maar door blijft etteren. Zo haalt de Britse perse deze week alleen maar Ronald Koeman aan. En dan niet zijn puike prestaties als coach van Southampton of Everton (die ietsje minder), maar als speler. Koeman is tegenwoordig weliswaar een Brave Hendrik, maar vroeger was het een boefje.

Pijn in de bips

Denk aan het afvegen van een Duits shirt aan de bips of de rode kaart die hij HAD moeten krijgen tegen Engeland in 1993. Volgens de Britten heeft Koeman destijds gewoon keihard vals gespeeld. We hebben het hier over de kwalificatiewedstrijd Nederland-Engeland voor het WK in 1994. De Britten zijn nog steeds zuur.

Maar ook in de Formule 1 zijn de Britten zuur. Logisch, alles in de F1 is Brits. De meeste teams zijn Brits. Veel coureurs zijn Brits. De Thaise coureurs zijn Brits. Alle interviewers zijn Brits. De analisten zijn Brits. En de beste coureur aller tijden is óók Brits.

Je zou denken dat Lewis Hamilton na het winnen van de GP van Silverstone alleen maar ‘blessed’ zou zijn, maar niets is minder waar. Ook hij is een beetje ‘butthurt’.

Nog niet verwerkt

Het gaat natuurlijk om niets minder dan het mislopen van de rijderstitel in 2021. Dat doet toch nog een beetje pijn bij Hamilton:

To be honest, when I came back in 2022, I felt like I had processed it all. But I hadn’t. It took a long time for my feelings to recover. That’s completely normal for someone who has been through something like that. And I continued to work on myself, and find my inner peace every day. Lewis Hamilton, voelt 2021 nog steeds.

WAT. Nog steeds? Zijn we hier nog steeds niet over uit? Eh, nee. En reken er maar op dat het nog een jaartje of 40 gaat duren. Maar ja, de bal op de paal van Rob Rensenbrink hoor je ons ook nooit meer over. Oh, en Iniesta stond tijdens de WK finale 2010 gewoon buitenspel.

Waarvan akte.

Via: GPBlog