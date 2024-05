Breaking news! Lewis Hamilton plast niet meer in zijn broek.

In de categorie tendentieus? Nou nee. Lewis Hamilton zegt het namelijk zelf. Heus waar. En het is helemaal niet zo gek als je denkt. Hoe dat zit gaan we je nu even haarfijn uitleggen.

Lewis Hamilton is de eerste Formule 1 coureur die te gast is bij Hot Ones. In deze online serie ontvangt Sean Evans beroemde gasten die hij hete kippenvleugels voorzet. Ja pittig gekruid en met hete saus! Ondertussen interviewt hij zijn gast en hoopt hij natuurlijk ook op een spicy interview.

Lewis Hamilton houdt het op

Gast Lewis Hamilton vertelt terwijl zijn mond in brand staat dat hij tijdens de race helemaal niet drinkt. Hoewel hij een halve liter aan water bij zich heeft om iets te hydrateren tijdens de race drink hij er niet van.

Niet omdat hij geen dorst heeft, maar hij wil zijn blaas niet vullen. De pitstops zijn te kort om uit te stappen en het toilet te bezoeken dus dat is geen optie. Lewis vertelt dat andere coureurs het dan gewoon laten lopen. Oftewel die plassen tijdens de race in hun broek.

Ook Hamilton deed het wel eens

Beschaamd vertelt hij dat ook hij het een keer heeft laten lopen, in Singapore, maar dat nooit meer. Lewis plast niet meer in zijn broek. Hij kán het gewoon niet meer. Goed om te weten voor Ferrari dat ze volgend jaar in ieder geval een halve kilo kunnen besparen door geen water mee te geven aan Hamilton. Scheelt toch weer net honderdsten van seconden.

We willen je uiteraard het fragment over het broek plassen niet onthouden.