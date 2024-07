Officieel: leuke auto’s houden op te bestaan

Leuke auto’s moeten wieberen.

Alles wat leuk is, is slecht voor ons. Frietjes, driften, biertjes, zitten: noem maar op. Als het op auto’s aankomt kunnen we er altijd vanuit gaan dat de EU het feestje verpest. De OPF? Europees dingetje om een leuk uitlaatgeluid tegen te gaan. Downsizing? EU-dingetje door stringente eisen te stellen aan uitstoot. Een zwarte doos die je overal volgt en andere nanny’s? Dankjewel EU!

Daardoor moeten er een ook een hoop auto’s wieberen. Vroeger – denk eventjes aan de jaren ’90 – kon je nog aparte auto’s kopen voor een redelijke scherpe prijs. Bij Hessing haalde men Amerikaanse Fords naar Nederland. Dat zou tegenwoordig niet mogelijk zijn. Mede dankzij de EU (alhoewel onze eigen overheid er ook een meehielp, uiteraard).

Suzuki Jimny Horizon

Vergeeft u ons het azijn, maar we worden er af en toe weemoedig van. Want voor nu neemt Suzuki afscheid van de leukste auto uit hun gamma: de Jimny. Yup, deze kleine, lichte raszuivere SUV is een rijdend milieudelict en moet keihard gecanceld worden, @michel vertelt je er in dit artikel alles over. In Nederland was de auto uit het gamma gehaald, mede vanwege de torenhoge BPM die de auto bijkans onverkoopbaar maakt. Nu is echter de rest van Europa aan de beurt.

Suzuki ‘viert’ dat moment met een speciale Jimny, namelijk de ‘Horizon’. Einde aan de Horizon. U snapt het wel. Het is een speciaaltje ontwikkeld voor Suzuki Duitsland, die zichzelf Suzuki Deutschland noemen. Het apparaat is zeer exclusief, want er komen maar 900 exemplaren van naar Die Heimat. Dat zijn er meer dan dat er in heel Nederland verkocht zijn, maar dat terzijde.

De Jimny Horizon is lekker sober doch stoer uitgerust. Dat is toch wat het beste past onder een Jimny. Je kan de Horizon herkennen aan de zwarte wielen, sideskirts die op treeplanken lijken, zwarte stickers, speciale voorbumper en unieke spatlappen.

Prijs

Onder de heerlijk rechtoe-rechtaan motorkap vinden we de bekende anderhalf liter grote viercilinder zonder enige vorm van drukvulling. Dat levert een heel betrouwbare 109 pk en 130 Nm op. Vierwielaandrijving is standaard.

De prijs van dit speciaaltje is natuurlijk niet mals. En toch ook wel. De Duitse importeur vraagt er namelijk 32.950 euro voor. Als we even snel Jimny’s zoeken op Marktplaats, zien we dat de goedkoopste op het moment 30.000 euro kost. Slik.

We doen wel heel erg weemoedig over het verscheiden van de Suzuki Jimny, maar de auto wordt alleen van de Europese markt gehaald. Er zijn genoeg plekken op de wereld waar er geen milieuproblemen zijn en deze karaktervolle offroader CO2 mag uitbraken.

