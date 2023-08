Al is het niet echt een verrassing, toch even een BREEK. Hamilton blijft bij Mercedes.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de kogel is door de kerk. Lewis Hamilton blijft voorlopig bij Mercedes. De 8 7-voudig wereldkampioen heeft voor twee seizoenen bijgetekend. Dat betekent dat Hamilton voor het 12e en 13e jaar zal uitkomen voor het team van Toto Wolff.

En alsof dat niet genoeg nieuws is, ook George Russell heeft bijgetekend. Hij zal ook zeker tot en met 2025 rijden voor Mercedes. En daarmee is het silly season voor Mercedes alweer voorbij voordat het goed en wel is begonnen.

Wat de twee gaan verdienen -toch wel een van de leukste dingen om te weten bij een contractverlenging- is nog niet bekend. Maar reken erop dat het niet weinig zal zijn. Lewis Hamilton is nogal een haantje en wil het liefst de best betaalde coureur zijn van de grid.

Hamilton blijft bij Mercedes

Teambaas Toto Wolff -we noemden hem net al even- is dolblij met de line-up voor de komende jaren. Vrij vertaald zegt hij er zelf het volgende over:

Het was een logische beslissing om de contracten van deze twee rijders te verlengen. Met Hamilton en Russell hebben we het beste team op de grid en zij spelen daarin een zeer belangrijke rol. De zekerheid van het rijdende duo zal zorgen voor meer rust in het team en zodoende betere prestaties.” Aldus een blij Toto

Laten we hopen voor de spanning dat het klopt wat de teambaas van Mercedes zegt. Nu is het Red Bull dat de klok slaat en het is voor iedereen leuker als er wat meer competitie is.

We gaan het zien!