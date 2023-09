Hoe moet het nu verder met de toekomst van Seat?

Dames en heren, wilt u ons helpen en te vertellen wat we moeten doen met de toekomst van Seat?

Tijdens de IAA 2023 was het weer zover. Ondanks dat Seat niet aanwezig was op de beurs zelf, was het wel onderwerp van gesprek. Het doorgaans keurige Britse Autocar had een quote van de de Seat-CEO dat het merk zou stoppen met het bouwen van auto’s.

De soep bleek zoals wel vaker iets heter opgediend te worden dan dat deze gegeten werd. In een zeldzaam moment van verstandsverbijstering moest de Britse publicatie de boude woorden toch rectificeren.

Toekomst van Seat voorlopig veilig

Mocht je je zorgen maken om Seat, maak je niet ongerust, die blijven nog wel eventjes onder ons. Maar het zette ons wel aan het denken. Waar is het eigenlijk mis gegaan met Seat?

Want waar Skoda enorm floreert onder de Volkswagen-vlag, heeft Seat nooit echt door kunnen pakken. We nemen een paar bijzondere beslissingen/modellen/strategieën die toegepast zijn bij Seat die dus kennelijk niet het gewenste effect hadden.

Styling

Een grote uitdaging is het ontwerp van Seats. In eerste instantie kreeg Giugiaro van Italdesign een paar opdrachten. Daarna haalde Seat Walter de Silva binnen van Alfa Romeo. Hij had nét de 156 opgeleverd. De verwachtingen waren hooggespannen, maar heeft hij nooit kunnen waarmaken bij Seat. Hij werd al vrij snel gepromoveerd naar Audi en vervolgens als designbaas van het gehele concern.

De stap die Seat in de jaren ’90 zetten met de Ibiza, Cordoba, Leon en Toledo hebben ze eigenlijk nooit een vervolg kunnen geven onder Da Silva. Luc Donckerwolcke kwam over van Lamborghini om de Seat-modellen wat meer pep te geven. Dat lukte niet helemaal. De concepts waren veelbelovend, maar de bonentellers zorgde ervoor dat een toffe Ibiza ST ontdaan werd van alle franjes:

Ook de derde en vierde generatie Toledo waren respectievelijk maf en wel erg belegen. Seat moest sexy, emotioneel en sportief zijn. Dat lukte niet helemaal, kiek dan:

Skoda stond (en staat) ‘te hoog in de markt’

Misschien wel het grootste probleem voor Seat is Skoda geweest. Als je een auto met Volkswagen-techniek zoekt voor een lagere prijs, dan is een Skoda ook een prima optie. En waar Seats veelal te saai en sober zijn, doet Skoda het telkens beter op het gebied van design.

Als je kijkt naar sommige Leons van de tweede en derde generatie, zag je gewoon dat een gelijkwaardige Octavia (of een andere C-segmenter) een fraaier interieur had. Dat kon nooit de bedoeling zijn. Skoda schurkte heel erg dicht tegen Volkswagen aan (nog steeds zo), terwijl Seat een bepaalde afstand moest houden. Dat is zonde, want het deed wel degelijk afbreuk aan de kwaliteitsbeleving

Lupo – Arosa

De Seat Arosa kwam eerder op de markt dan de Volkswagen Lupo. An sich was er niets mis met de Arosa. Het kleintje reed verrassend volwassen. De auto was misschien iets te saai, dat bleek wel toen de veel frivolere Lupo op de markt kwam. What’s up with that? De VW had een geinige neus en een compleet ander dashboard. Met de facelift maakte Seat overigens heel erg veel goed. De neus werd een stuk aantrekkelijker en de Arosa kreeg een nieuw dashboard.

Sport, jeugdig, sexy: daar hoort een MPV bij.

Als je dan toch aan het positioneren bent, waarom kreeg Seat dan de grote MPV? Er is niet zoveel mis met de Alhambra. Het is een prima MPV voor mensen die een prima MPV zoeken. Sterker nog, Seat hield beide generaties erg lang in productie. Dus grote kans dat voor grote gezinnen de Alhambra een geweldige auto is. Maar waarom moest een vrij sobere MPV onder het frivole Seat-merk vallen?

Was het niet veel logischer geweest om de Alhambra als Skoda op de markt te brengen? De auto werd (samen met de Volkswagen Sharan en Ford Galaxy) in Portugal gebouwd, dus niet in een specifieke Seat-fabriek. Een MPV is toch een verkeerd symbool om aan te geven dat je een potente meneer bent.

De Audi van Seat

De Audi A4 van de B7-generatie was een dijk van een auto. Een fraai interieur, fijne motoren en eventueel erg luxe aan te kleden. Maar ‘fun’ was ‘ie niet echt. Toch kreeg Seat ‘m door de neus geboord. De Audi A4 kreeg een andere neus en achterzijde.

Maar dat was echt de neus boetseren, want aan de zijkant zag je de gelijkenissen. De Audi A4 was niet echt een rijdersauto en de Seat Exeo was dat ook niet. Er was an sich niets mis met de Exeo, zeker als occasion zijn het geweldige auto’s. Maar waarom zoveel moeite doen om de auto als Seat in de markt te zetten?

Sportuitvoeringen

Nee, we gaan het niet hebben over ‘Cupra’. Dat is nu een merk, maar was dus de topuitvoering van de Ibiza en Leon. Eigenlijk lag de kracht van Seat daar net onder. Seat heeft een hele hoop namen gehad: GT, Sport, Topsport en uiteindelijk FR.

Het zijn juist die FR-modellen die perfect zijn. Je hebt relatief dikke motoren, een leuke sportieve aankleding en complete uitrusting. Het rijdt net eventjes wat leuker dan de standaardmodellen, maar het is nog prima elke dag te gebruiken als daily.

Geweldige concepts

Het is niet dat er geen leuke ideeën waren bij Seat. De Bolero 330 BT was een sportsedan met V6 biturmotor. Een soort Audi S4 van Seat. De Seat Formula moest een betaalbare roadster worden met middenmotor. Het idee van een open Seat kreeg in 2001 een vervolg met de Seat Tango Concept.

In 2003 onthulde Seat de Cupra GT, een supersportwagen met enorme achtervleugel Daar werd uiteindelijk wel mee geracet. Daarna moest Seat het kennelijk het wat rustiger aan doen, want de concepts die volgden waren meer een indicatie voor de productiemodellen die zouden volgen. Speciale vermelding voor de Seat Tribu Concept.

Ze hadden bij Seat al in 2007 door dat een crossover een goede aanvulling zou zijn op het gamma. Het duurde alleen eventjes, terwijl Skoda wel een Yeti kreeg, Audi een Q3 en Volkswagen een Tiguan. Wederom: vanuit het hoofdkantoor in Wolfsburg hadden ze wel meer moeite in Seat mogen c.q. Seat meer vrijheid mogen geven.

En nu dan?

Op dit moment heeft Seat geen Cupra meer, dat is nu een eigen merk. Maar eigenlijk heeft Seat op dit moment misschien wel het beste gamma dat ze ooit gehad hebben. De Ibiza ziet er vlotter uit dan een Polo of Fabia.

De huidige Seat Leon heeft wel een flinke stap gemaakt ten opzichte van zijn voorganger. Dit terwijl de overgang ban Golf 7 naar Golf 8 geen gelukkig was. Ook is het prijsniveau van een Leon best interessant: 32 mille voor een Leon klinkt beter dan 37 mille voor een gelijkwaardige Golf.

Ok, de Ateca begint een beetje op leeftijd te raken, maar de Tarraco is een prima aanbieding. Voor minder dan 50 mille heb je een zevenzits crossover met PHEV-aandrijflijn en de meeste uitrusting die je kunt wensen. Dus eigenlijk heeft Seat nu een modelportfolio waarmee je de gemiddelde klant die op zoek is naar een goede deal prima kunt bedienen.

Heeft Seat wel toekomst?

En daar lijkt het te wringen. Een goede deal. Een Seat is dus eigenlijk altijd een goede deal geweest. Je kon voor een gunstig bedrag de premium techniek van Volkswagen en Audi krijgen. Sterker nog, je kon in Ibiza’s motoren krijgen die je bij VW pas in de Golf kon krijgen!

De reden dat men (uiteindelijk) gaat overstappen naar Cupra, is logisch. Daar kan simpelweg meer per unit voor gevraagd worden. Meer marges, meer winst. De tijden zijn aan het veranderen en daar past Seat dus kennelijk niet helemaal in. Normaal gesproken is het dat een automerk het er ook zelf naar heeft gemaakt.

In dit geval moeten we dat ernstig nuanceren. VW heeft 20 jaar Seat laten overleven met de knip erop. De financiële, creatieve en strategische vrijheid was bijzonder beperkt. Aan Seat zelf heeft het niet gelegen ditmaal. Koop er dus eentje nu het nog kan!