Cupra stijgt enorm, ten koste van Seat?

Cupra verkopen stijgen enorm, maar gaat dat ten koste van het moedermerk?

Het was een gewaagde stap van Seat om een submerk te lanceren. De naam Cupra kenden we natuurlijk van snelle Seats, maar sinds 2018 is het een automerk. Dat is geen uniek fenomeen. Denk aan DS Automobiles (het luxemerk van Citroën) en ook Genesis begon ooit als modelnaam van Hyundai. Het grote verschil is dat Cupra slechts één model had: de Ateca. Er was destijds behoorlijk wat scepsis, maar hoe staat het er nu voor?

De cijfers van 2022 zijn binnen en we kunnen je melden: Cupra gaat als een malle! De sportieve Spanjaarden verdubbelden qua aantallen. Afgelopen jaar zijn er 152.900 Cupra’s verkocht, een stijging van 92,7 procent ten opzichte van de 79.300 van vorig jaar.

Het meest populaire model is de Cupra Formentor, het eerst unieke model van het merk: 97.600 Formentors vonden een nieuwe baasje. Ook de Cupra Born doet het aardig. Daar werden er 31.400 van verkocht.

Cupra stijgt enorm, hoe zit het met Seat?

Het probleem ligt niet bij de overlevingskansen van Cupra, maar van Seat. Dat merk heeft het aanzienlijk zwaarder. Daar werden er namelijk slechts 232.700 van verkocht. Ja, dat is alsnog flink meer dan het aantal Cupra’s, maar het verschil wordt telkens kleiner.

Ook betekent het een daling van 40,5 procent voor Seat. Dat is niet helemaal per ongeluk. Seat had, net als veel andere merken, problemen met de onderdelenvoorziening (je weet wel, chiptekorten).

Ze hebben bewust de keuze gemaakt om Cupra zoveel mogelijk voorrang te geven. De reden daarvoor is eenvoudig: marge. Op een Cupra verdient men meer geld dan op een Seat.

Populairste Seat

De Seat Arona is het meest succesvolle model, alhoewel de verkopen inzakten met 33,5% naar 71.000 exemplaren. De Seat Ibiza (ooit een verkooptopper in Europa) deed slechts 51.300 stuks, een daling van 46,4% ten opzichte van 2021.

Nu is de Ibiza ook wat ouder, maar de daling is wel erg stevig. Ook voor de Seat Leon halveerde bijna: de verkopen van dat vrij recente model gingen onderuit met 47,3%. Er zijn er 41.500 stuks van verkocht.

Uiteraard is Spanje nog altijd de grootste markt voor Seat. Voor Cupra is Duitsland de belangrijkste markt. Ook opmerkelijk, in totaal heeft Seat in dit jaar 478.954 auto’s verkocht, ten opzichte 484.046 in 2021.

Dat aantal is behoorlijk wat hoger dan als je Cupra en Seat bij elkaar optelt. Seat telt de Audi A1 namelijk ook mee, die ze bouwen in Martorell. Is dat sjoemelen?

