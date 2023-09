Verstappen: “Verkeerde beslissingen gemaakt als team”

Het resultaat in de kwalificatie vanmiddag: elfde en onderzocht voor drie incidenten. Verstappen baalt en zegt dat verkeerde beslissingen zijn genomen.

Een daverende verrassing was het wel, de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore vanmiddag. Red Bull Racing won tot op heden alle races, maar zal morgen starten als elfde (Max) en dertiende (Checo). Tenminste, als het meezit.

Verstappen wordt namelijk ook nog onderzocht voor drie verschillende incidenten waarbij hij anderen op zou hebben gehouden. Eerst in Q1, toen hij niet wegreed bij het groene licht in de pitstraat en de Mercs ophield. Nog een keer voor het moment aan het eind van Q1 dat een verkeersopstopping ontstond in de staart van het circuit. En niet in de laatste plaats in Q2, waar Verstappen Tsunoda ophield. Vooral die laatste lijkt een slam dunk straf te zijn: Verstappen werd namelijk nog gewaarschuwd door engineer Lambiase…

Dat wordt dus morgen de death or the gladiolas, zoals Louis van Gaal zou zeggen. Het is natuurlijk allerminst uitgesloten dat Verstappen alsnog wint. Maar dan zal de Red Bull morgen wel de snelheid moeten vinden die er tot nu toe dit weekend niet inzit. Volgens Max zelf ligt het aan beslissingen van het team rondom de setup. Tegenover Viaplay laat MV1 weten:

We hebben zeker wat fout gedaan. We hebben vanaf de derde training naar nu zeker wat fouten gemaakt met de set-up. Foute beslissingen genomen als team en daar betaal je dan de prijs voor als je natuurlijk al niet heel hard gaat. Max Verstappen, ging van kwaad tot erger

Cynici zeggen al dat het komt door regelwijzigingen rondom flex-vleugels. Red Bull remt dit meer af dan andere teams. Althans, dat beweren boze tongen. Maar Singapore is wel vaker een ‘gek’ circuit met andere resultaten dan anders. Ook in de dominante periode van Mercedes, was het team wel eens nergens in Singapore.

Waar het volgens VER zelf met name aan ligt, is dat de RB19 verkeerd is afgesteld. Bij het aanremmen van sommige bochten raakt de auto telkens met de vloer de weg. Dat is niet lekker voor de snelheid, noch voor het vertrouwen in de auto:

Ik had wel meerdere momenten tijdens die ronde. Ik had gewoon totaal geen grip, geen balans, heel moeilijk om te remmen en dan houdt het op. Max Verstappen, had vooral veel dingen niet vandaag

Het is de vraag of Red Bull nog het huzarenstukje kan afleveren om een van de coureurs morgen alsnog naar de zege te loodsen. Uiteraard is de droom om alle races te winnen dit jaar als team anders voorbij. De auto’s gaan na de kwalificatie naar Parc Fermé. Setup-wijzigingen kunnen dus in principe niet, tenzij je aannemelijk zou kunnen maken dat het voor de veiligheid is. Andere teams zullen daar echter niet enthousiast van worden.

Red Bull moet dus hopen dat de rees pees andermaal episch is. Maar Max heeft er een hard hoofd in:

Zal wel niet heel veel worden hoor, je kunt hier niet zo makkelijk inhalen. Max Verstappen, laat het harde hoofd toch een beetje zakken

Waarvan akte.