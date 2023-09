Zo presenteer je een upgradepakket voor de BMW M3

We betwijfelen of enkel wat fotootjes van de nieuwe onderdelen op deze BMW M3 net zo de aandacht trekken als deze foto’s van Sterckenn.

Je moet het maar durven, een betrekkelijk simpele set upgrades voor de BMW M3 (G80) uitbrengen. Dat is namelijk niet de dunst bevolkte markt. Onderscheid is belangrijk, terwijl je ook niet te veel wil doen. De M3 is al een wat moeilijke auto qua design en zelfs BMW’s eigen M Performance Parts zijn al aardig over de top.

Presentatie

Als het je lukt om de aandacht dusdanig te trekken dat wij op Autoblog er alsnog aandacht aan besteden, dan zijn het ofwel briljante upgrades, ofwel het is een goede presentatie. We kunnen alvast verklappen: de onderdelen van Sterckenn waar het artikel over gaat, zijn redelijk gesneden koek. Wij vonden vooral de presentatie episch.

Surfboard

Sterckenn gebruikt namelijk de BMW M3 met hun onderdelen als de gaafste manier om je surfboard te vervoeren. Middels een set dakdragers past er zo een surfboard op het dak met Sterckenn erop. Dat is al gaaf om te zien, maar de extra bonus van een schone dame erbij helpt ook zeker. Presentatie: top!

BMW M3 upgrades van Sterckenn

Maar goed, dat was een manier van Sterckenn om de aandacht te trekken. Nu nog even het gedeelte waar de aandacht op gevestigd moest worden. Dat zijn namelijk de onderdelen die je krijgt voor de BMW M3. Het is dus allemaal aardig subtiel gebleven. Het is een aerodynamische set voor rondom. Voorop krijg je een splitter, achterop krijg je twee extra lipjes aan weerszijden van de diffusor en aan de zijkant krijg je nieuwe skirts. Dat is het eigenlijk. De gouden velgen staan de M3 goed, maar die zijn ook puur voor de promotie.

Subtiel

Klinkt dus als een hoop bombarie voor vrij weinig, maar dat was precies het doel van Sterckenn. Het bedrijf wilde niet graag allemaal onnodige frutsels toevoegen aan de auto puur om anders te zijn. Het doel was een paar subtiele accenten om, aldus Sterckenn, de sterke kanten van de auto te benadrukken. Het moet gezegd worden: het resultaat is inderdaad best chique. Wat ook niet misstaat is het verwijderen van de originele lipspoiler achter.

Met dank aan 3D-scans en het werken met precisie moeten de onderdelen van de BMW M3 als gegoten zitten. Uiteraard is alles gemaakt van koolstofvezel. Je kunt de set voor de BMW M3 vanaf heden bestellen.