Zijn de dagen van Seat dan toch geteld?

De hoge pieten bij Volkswagen willen het nog niet toegeven, maar het lijkt er toch echt op dat Seat geen toekomst heeft.

Als automerk heb je niet echt een keuze: je gaat elektrisch of je moet jezelf opheffen. Uiteraard kies je dan voor het eerste. Zodoende gaan zelfs puristenmerken als Lotus aan de EV. Toch is er een merk dat nog helemaal niet met elektrische auto’s bezig is: Seat.

Dat heeft natuurlijk alles met het feit dat ze EV’s ondergebracht hebben bij hun submerk Cupra. Volvo koos een vergelijkbare strategie met Polestar. Er is echter één belangrijk verschil: Volvo bouwt intussen zelf ook EV’s. Seat doet dat (nog steeds) niet.

De grote vraag is: hoe ziet de toekomst van Seat eruit? Als ze geen EV’s gaan bouwen moeten we afscheid nemen van het Spaanse merk. Volkswagen heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. VW-baas Schäfer beloofde eerder wel dat Seat voorlopig niet de nek wordt omgedraaid.

Nu weten we iets meer: Seat gaat voor 2026 sowieso niet met een EV komen, zo meldt Autocar. Volgens CEO Wayne Griffiths is het niet mogelijk om Cupra en Seat allebei te elektrificeren. Dat is een opmerkelijke uitspraak, want als het ergens mogelijk is om meerdere merken tegelijk te elektrificeren is het binnen VAG.

Het idee is echter dat Seat de auto’s met verbrandingsmotoren doet en Cupra de EV’s, zo verklaart Griffith. Dit betekent indirect dat het lot van Seat bezegeld is. Want Seat en Cupra die naast elkaar EV’s gaan verkopen zou dus dubbelop zijn. Voor zover dat begrip voorkomt in het VAG-woordenboek.

Aan de verkoopcijfers van Cupra ligt het ook niet, want de verkopen stegen vorig jaar met maar liefst 92,7%. Intussen daalden de verkopen van Seat met 40,5%. Het lijkt dus niet meer dan logisch dat Cupra op termijn het nieuwe Seat wordt. Wen er maar alvast aan.