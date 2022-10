VAG belooft: we mogen nog even genieten van SEAT

Voor wie denkt dat de toekomst van SEAT aan een zijden draadje hangt: dat valt nu nog even mee.

Er zijn landen waar de auto-industrie zo vanzelfsprekend is als het maar kan: denk maar aan Italië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Er zijn ook landen waar een auto-industrie heden ten dage niet zo veel meer voorstelt. Nederland is daar een voorbeeld van, maar wat te denken van Spanje? Er is eigenlijk maar één Spaans merk dat écht impact heeft gemaakt en dat is natuurlijk SEAT.

SEAT

Zonder hulp was het sprookje van SEAT (afkorting van Sociedad Española de Automóviles de Turismo, vandaar dat je het officieel in hoofdletters schrijft) waarschijnlijk ook iets korter dan het nu is, met hulp van bijvoorbeeld Fiat wist het merk lange tijd Spaanse auto’s grootschalig te slijten. In de jaren ’90 nam VAG het merk op in hun gamma en het moest een soort budgetmerk met flair worden. Onder meer dankzij het label Cupra lukte dat op zich aardig, ware het niet dat de meeste modellen herkenbare VAG-techniek in een ander jasje is. Het is een beetje als fuet van de Lidl: je zal dat altijd beschouwen als Spaanse worst, maar het rolt uit dezelfde Duitse fabriek als de bratwursten.

Zinnig

SEAT lijkt recent echter in een beetje een vreemde situatie te zitten. Niet vanwege geld, dat is het probleem niet als VAG-dochter. Nee, het vraagstuk is meer hoe zinnig het merk is. De nuchtere autokoper zal zich iets meer vinden in een Skoda en SEAT lijkt met Cupra nu als merk meer gericht op de toekomst. Ondergetekende voorspelde al eens dat het niet ondenkbaar is dat SEAT binnenkort gewoon stopt en al hun zaken verhuist naar Cupra. Jammer, want het blijft een populair merk in Europa.

SEAT blijft!

SEAT rijders die nu hun hart vasthouden omdat ze goede vrienden zijn met de dealer: haal gerust adem. SEAT blijft, zo laat Volkswagen-CEO Thomas Schäfer weten aan Autocar. Het klopt inderdaad dat het merk niet enorme bakken geld binnen harkt en liever wordt gekeken naar Cupra voor de toekomst. Maar SEAT kan een belangrijke positie vervullen voor VAG en dus blijft het merk sowieso tot en met 2029 in diens huidige vorm. Daarna moet er ‘een concreet plan gemaakt worden’.

Instappers

Cupra is namelijk een beetje het DS van SEAT. Klaar voor de toekomst, maar dus wel wat aan de dure, bijna ‘premium’ kant van het spectrum. Dat kan lang niet iedereen betalen, dus een iets minder premium en betaalbaar alternatief is dan welkom. Schäfer zegt dat vooral jongeren SEAT op stoom laten komen. Voor 40.000 euro een Cupra kopen is lastig, maar voor 15.000 euro in een Ibiza stappen is al weer een stuk gangbaarder.

Mobiliteitsmerk

Een ander reëel scenario volgens Schäfer is SEAT als mobiliteitsmerk. Een merk dat zich gaat richten op deelauto’s, oplossingen voor gedeelde mobiliteit en dat soort ongein. De positie van SEAT zoals die nu is heeft namelijk wel het reeds genoemde probleem dat kannibalisme met Skoda snel een ding wordt. Zoals Schäfer het zegt: SEAT heeft een hele duidelijke en belangrijke positie in het VAG-gamma, maar dat is niet eentje waar veel winst uit te halen is.

Dat alles is allemaal theoretisch gebabbel voor de toekomst: tot en met 2029 is er niks te vrezen voor SEAT.