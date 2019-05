Hoe onveilig zijn de ‘dodelijkste auto’s op de weg’?

Relativering is alles.

Laatst had ik het nog met iemand over de deceptie van dingen uit hun verband rukken. Je mag namelijk best weten: ondergetekende haat vliegen. Of het nou komt door teveel Air Crash Investigation kijken of gewoon pure paranoia: vliegtuigen zijn eng. Je moet dan kijken naar hoe het allemaal relatief in elkaar steekt. Dagelijks stijgen er duizenden vliegtuigen op en diezelfde duizenden vliegtuigen landen allemaal, veilig en wel. Uiteraard, gaat er wel eens iets mis en zijn de gevolgen aanzienlijk, maar dat is dan gelijk het gevaar.

Het punt? In een auto stappen en de weg op gaan doe ik juist heel graag. Dat is leuk, geeft voldoening, bovendien gaat het altijd goed. Dat terwijl de openbare weg extreem veel onveiliger is dan het luchtruim. Laten we het zo formuleren: het aantal wereldwijde doden in het luchtruim staat ongeveer gelijk aan het aantal verkeersdoden in Nederland alleen. Vergeleken met vliegtuigen zijn auto’s doodskisten met ruitenwissers. Toch ligt het er ook aan wat je koopt. Een Volvo XC90 is een stuk steviger dan een Citroën C1.

iSeeCars, een Amerikaans onderzoeksbedrijf over auto’s en transport, deed een onderzoek naar welke auto’s je niet moet kopen als je graag levend op je bestemming wil aankomen. Hun recente onderzoek naar de ‘gevaarlijkste auto’s in de VS’ ging het hele internet over, met titels als ‘DEADLIEST CARS IN THE US’ die insinueren dat de auto’s die het slechts uit het onderzoek komen nog nooit op hun bestemming zijn gekomen met alle inzittenden levend en wel.

Dat zou slechte publiciteit zijn voor Mitsubishi die met de Mirage (hier de Space Star) bovenaan de lijst komt te staan. Bij Jalopnik graven ze even iets dieper en komen ze tot de conclusie dat het allemaal wel meevalt. Onderstaande tabel is de top 14, in de categorie ‘doodskist’ komen auto’s als de Corvette, Honda Jazz, Chevrolet Spark en anderen slecht uit de verf. De eenheid waarmee dit gemeten wordt is auto’s per miljard mijlen. Oftewel: in 1,6 miljard(!) gereden kilometers met een Mitsubishi Space Star zijn 10 auto’s betrokken bij een dodelijk ongeluk.

In contact met de lui van het onderzoek en met wat wiskunde achter de hand concludeert Jalopnik dat ‘dodelijkste auto’s’ overdreven is. De berekeningen komen er op neer dat je zo’n 0,00153 procent kans hebt om om te komen in een Mitsubishi Space Star in het hele traject waarin je de auto hebt. Zoals Ronald Goedemondt dan zegt: “dat klinkt weinig, maar goed, ik doe ook mee aan de Staatsloterij.” Tsja, dodelijke ongelukken gebeuren en in een koekblik als de Space Star heb je er sneller kans op dan in een Volvo XC90. Dat de kans zo marginaal klein is, dat wisten we dan weer niet. Dus blijf lekker autorijden en vliegen, ook als je vliegangst hebt en een Mitsubishi Space Star bezit.