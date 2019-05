De BMW M5 Edition 35 Jahre is hier

Precies op tijd!

Het is het moment dat je weet dat je oud wordt. Gevoelsmatig was het nog niet eens zo heel lang geleden dat BMW op de proppen kwam zetten met de M5 (E60), je weet wel, met die schitterende V10. Dat model is dus al bijna 15 jaar oud… Of wat te denken van de M5 30 Jahre Edition. Die speciale versie op basis van de vorige generatie is dus ook gewoon 5 jaar onder ons. Waar blijft de tijd?

Dat is wel en heel makkelijk rekensommetje, want vandaag verwelkomen wij namelijk de BMW M5 Edition 35 Jahre. De basis voor de Edition 35 Jahre is niet de reguliere M5, maar de M5 Competition. Dat betekent dat de ‘S63B44T4’-V8 in dit geval goed is voor 625 pk en 750 Nm. Dat zorgt voor indrukwekkende prestaties. Van 0-100 km/u knallen doe je in slechts 3,3 seconden en in 10,8 seconden staat er 200 km/u op de digitale teller.

Wat is er nu bijzonder aan de M5 Edition 35 Jahre? BMW’s feestvarken heeft speciale 20″ lichtmetalen velgen in Y-Spaak design, speciaal uitgevoerd in de kleur Graphite Gray. De kleur van de lak is Frozen Dark Gray II, een soort mat-parelmoer achtige kleur zwart. Het misstaat niet direct, maar wat ons betreft was de kleur van de M3 35 Jahre Edition (Monte Carlo Blau) veel gaver. De remmen zijn nu zwart (in plaats van blauw), tenzij je kiest voor keramische remschijven, dan krijg je goudkleurige remklauwen.

In het interieur verwent BMW de kersverse M5 Edition 35 Jahre-eigenaar met Individual Merino leder in het zwart met beige stiksels. Jammer dat ze dat niet andersom gedaan hebben, geeft het geheel toch even wat meer cachet. Op de cover van de bekerhouder prijkt een badge met daarop geschreven: ‘M5 Edition 35 Jahre 1/350’. Dat verklapt het volgende wat gaan zeggen: er worden er namelijk 350 stuks van gemaakt.

Waarschijnlijk zijn we te verwend. Dat we bij een bloedsnelle en uiterst capabele sedan denken: “Is dit alles?”. Bij de M5 Edition 30 Jahre in 2014, kreeg je extra veel pk’s erbij. De M3 Edition 30 Jahre had de lakkleur van de allereerste M3. Bij deze editie is er ook wel feest, maar wat minder uitbundig. Mocht Frozen Dark Gray II je lievelingskleur zijn, dan kun je nu toeslaan. Anders kun je via BMW Individual Manufaktur Visualizer jouw favoriete M5 helemaal naar wens samenstellen.