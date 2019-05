Je kunt al aan de slag met de McLaren GT-configurator

Spelen maar!

Personalisatie is een belangrijk onderdeel van een auto kopen. Of dat nou een supersportwagen of een simpele stadsauto is: een paar leuke opties en een kleurtje kan al het verschil maken tussen jouw auto en die van je buurman. Om deze opties te visualiseren, kun je veelal terecht bij configurators. Met behulp van steeds geavanceerdere 3D-technieken is het op een soort spelenderwijze manier kijken naar hoe jij je droomauto samenstelt.

Meestal duurt het even voordat fabrikanten een configurator live zetten en je los kunt gaan op alle opties. McLaren houdt kennelijk niet van lang wachten. De configurator van de gister onthulde McLaren GT staat nu al live. Net op tijd: de brons- of goudachtige kleur waarin de GT werd voorgesteld is niet de beste kleur die je kunt kiezen. Het rijkgevulde kleurenpalet van McLaren is ook bij de GT aanwezig en dus kun je kijken in welke kleur de auto wél goed uit de verf komt.

Samen met deze alternatieve velgen en de donkere blauwe tint Burton Blue oogt de auto al een stuk beter. Het is en blijft de McLaren GT dus is het interieur misschien wel het belangrijkste aspect van deze auto. Daarom kun je bij McLaren nu ook kiezen voor drie ‘basispakketten’. Standard, Pioneer, of Luxe, waar elk trimniveau weer staat voor de extra luxe opties die je krijgt. De kleur(en) van het interieur kun je vervolgens zelf kiezen.

Potentiële kopers en/of mensen die graag even wat tijd verdoen met het samenstellen van droomauto’s kunnen nu hier terecht om hun magie los te laten op de GT. De auto gaat zonder opties 163.000 pond (186.675 euro) kosten, reken daar Nederlandse belastingen overheen en met een klein beetje de optielijst spekken kun je zo op de drie-en-een-halve ton komen. Waanzinnig veel geld, maar eerlijk: de McLaren GT is een goed gelukte auto.