Leuke eerste auto? Scoor een hockeytractor!

Veel veiliger gaat het namelijk niet worden.

We krijgen de vraag geregeld binnen in onze mailbox en de vraagbaak: “Wat is een goede eerste auto?”. In principe zou je denken aan kleine, goedkope en lichtgewicht gebakjes. Toyota Aygo, Ford Ka of Renault Twingo. Kun je relatief goedkoop schades rijden en het gaat nauwelijks hard genoeg om serieus in de problemen te komen. Maar zijn die auto’s nu wel zo veilig?

In de Verenigde Staten zijn de auto’s nog niet zo prijzig dat je er een tweede hypotheek voor hoeft af te sluiten. Daar komt het nog zeer geregeld voor dat de ouders een auto voor hun kinderen kopen. De Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst heeft onderzoek gedaan om te zien wat voor auto’s nu eigenlijk de meest veilige optie zijn voor je kroost. Wat blijkt: kleine auto’s zijn dus gewoon niet veilig.

De IIHS (wat staat voor Insurance Institute for Highway Safety) heeft een viertal aanbevelingen gedaan. Normaliter houdt dit instituut zich bezig met nieuwe auto’s, maar omdat het budget voor dit soort auto’s beperkter is, keken ze ditmaal ook voor gebruikte auto’s. De IIHS kwam met vier belangrijke peilers voor het kopen van een auto voor 16 jarigen. Ten eerste moet een auto elektronica aan boord hebben in de vorm van ESP. Ten tweede moet je kijken naar de beste crashtest resultaten. Hoe meer sterren de auto haalt in onafhankelijke testen, hoe veiliger de auto. Je zou het niet zeggen! Het derde advies is om auto’s met veel vermogen te vermijden. Natuurlijk een open deurtje, maar in Amerika kun je voor een beperkt bedrag serieus veel paarden aanschaffen, terwijl je hier minimaal een nier moet verkopen om een proefrit te mogen maken.

Maar het meest opvallende advies is om te gaan voor een zware auto! Er wordt gesteld dat een zwaardere auto per definitie veiliger is. Ja, modernere auto’s zijn nu eenmaal veiliger dan oude auto’s. Volgens de IIHS maakt dat niets uit en wegen de natuurkundige wetten zwaarder. Dus weinig vermogen en veel kilo’s. Volgens de IIHS is een Volvo XC90 uit 2005 zeer aanbevelenswaardig (aankoopadvies).