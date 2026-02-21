Hoe ver van de grens loont tanken in België eigenlijk nog?

Wanneer goedkoper tanken verandert in duur omrijden

Nederlanders tanken graag over de grens, Belgen klagen graag over Nederlanders en politici praten graag over vignetten. Een bekend grensdrama, met benzine in de hoofdrol. Maar los van emoties, files en piratenhits bij de pomp is er één simpele vraag: hoe ver van de grens kun je wonen voordat tanken in België financieel nergens meer op slaat?

Eerst de basis: wat kost het en wat verbruik je

Volgens cijfers van de ANWB kost een litertje peut in België gemiddeld 1,566 euro. In Nederland ligt dat gemiddelde rond de 2,02 euro. Je hoeft geen Jimmy Neutron te zijn om te zien dat dat een flink verschil is, waardoor het idee van een kleine omweg ineens heel aantrekkelijk klinkt. Maar let op, goedkoop aan de pomp betekent niet automatisch goedkoop onder de streep.

De gemiddelde benzineauto rijdt ongeveer 1 op 15. Plug-in hybrides doen het op papier nog beter met zo’n 3 liter per 100 kilometer, maar die rekenen we hier even niet rijk. Die rijden immers vaak elektrisch tot aan de grens en pas daarna op de peutpruttelaar. Nogmaals we hebben het over gemiddelden. Iedereen heeft een andere rijstijl, auto, noem maar op.

Rekenvoorbeeld voor de gierige Nederlander

Goed, tijd om die Casio erbij te pakken. Stel dat je in België 45 cent per liter minder betaalt dan in Nederland. Gooi je 50 liter in de tank, dan heb je in theorie zo’n 22 euro bespaard. Dat is precies het moment waarop veel Nederlanders denken: zie je wel, dit loont.

Maar die besparing moet je wel eerst nog even bij elkaar rijden. Met een verbruik van 1 op 15 kost elke kilometer je grofweg 13 cent aan benzine. Een retourtje van 30 kilometer naar de grens kost je dus al snel een kleine 4 euro. Bij 60 kilometer zit je al richting de 8 euro, en dan hebben we het nog niet over tijd, files en lichte frustratie bij de pomp. Van die 22 euro die je dus in theorie bespaart gaat nog wel wat af. In deze berekening zou je ongeveer bij 170 kilometer voor niks hebben gereden.

Rijd je een plug-in hybride, dan pakt de rekensom ietwat gunstiger uit. Omdat de PHEV’s grotendeels elektrisch rijden zijn de kosten van de omweg lager en schuift de rendabele afstand iets op. Waar een gewone benzineauto rond de 20 tot 40 kilometer zijn rendabele grens bereikt, kunnen PHEV-rijders daar soms nog iets overheen. Mits je ook echt oplaadt en niet stiekem alles op benzine doet.

Kortom, hoe verder je van de grens woont, hoe sneller de besparing verdampt. Voor benzinerijders gebeurt dat sneller dan voor PHEV-rijders, maar in beide gevallen geldt: zodra je half tankt of moet omrijden, wordt tanken over de grens vooral een principekwestie.

En waar ligt dan de echte grens

Na dat rekenwerk blijft één vraag over: tot hoe ver van de grens is het nog logisch om richting België te rijden. Grof gerekend loont tanken in België vooral als je binnen zo’n 20 kilometer van een Belgisch tankstation woont. In de praktijk liggen die pompen meestal 2 tot 5 kilometer over de grens, wat neerkomt op grofweg 15 tot 18 kilometer tot de grens. Dan blijft de omweg beperkt en pak je het prijsverschil maximaal mee.

Woon je tussen de 20 en 40 kilometer van de grens, dan wordt het al snel afhankelijk van timing, drukte en discipline. Volle tank, geen file en weer door? Prima. Maar moet je omrijden of aansluiten in een tankfile, dan slinkt het voordeel echt rap. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mogelijke plannen voor een vignet.

Wat als dat vignet er echt komt

Er wordt in België hardop nagedacht over een speciaal vignet om het tanktoerisme te ontmoedigen. Kosten: rond de 100 euro. Klinkt stevig, maar volgens tankstationhouders blijft het voor mensen vlak bij de grens gewoon rendabel. Met het huidige prijsverschil verdien je dat bedrag er namelijk al uit na zo’n 200 liter benzine.

Voor wie verder weg woont, is dat een ander verhaal. Dan moet je niet alleen vaker rijden, maar ook structureel goedkoper tanken om het vignet terug te verdienen. En precies daar slaat de rekensom om. Wat begon als slim besparen, verandert dan vooral in een dure hobby.

Conclusie

Voor benzineauto’s loont tanken in België vooral tot ongeveer 20 kilometer van de grens. Tussen de 20 en 40 kilometer kan het nog nét, maar alleen als alles meezit. Daarbuiten verdwijnt het voordeel snel.

PHEV-rijders kunnen iets verder gaan. Door elektrisch naar de grens te rijden, blijft tanken zinvol tot ongeveer 40 a 60 kilometer. Komt er een vignet van zo’n 100 euro, dan schuift die grens weer wat terug richting 20 kilometer voor benzine en circa 30 a 40 kilometer voor PHEV’s.



