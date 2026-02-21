F1 kijken in 2026: dit zijn de prijzen van Viaplay en F1 TV

Wie levert het beste en betaalbaarste pakket?

De overgang van de F1-rechten van Ziggo Sport naar Viaplay gingen niet per se vlekkeloos. De Zweedse streamingsdienst kreeg te maken met felle kritiek vanwege haperingen in de streams en het gebrek aan de vertrouwde stem van Olav Mol. Het oranjegehalte was ook wat minder hoog, waar een deel van de kijkers niet om stond te juichen.

Sinds 2022 moet je bij de sport-, film- en seriezender zijn voor je Formule 1-content (tenzij je bij de F1 zelf shopt). Nu begint Viaplay dus aan zijn vijfde jaar als F1-uitzender. De kritiek bleef, net als het ingestorte beursaandeel. Na 2025 is dit beeld niet veranderd.

Abonneeverlies bij Viaplay

Sterker nog, de streamingsdienst zag bijna een half miljoen abonnees verdwijnen. Waar er in 2024 nog 4,8 miljoen mensen betaalden voor Viaplay zijn dat er in 2025 nog 4,36 miljoen. Zo’n 440.000 minder dus, wat een daling van 8 procent betekent. Vooralsnog wordt Viaplay gered door Allente Group, een ander Scandinavisch bedrijf dat ook de Canal Digital-groep in zijn portefeuille heeft.

Duurder Viaplay-abonnement?

Bij de bekendmaking van de toch wel tegenvallende cijfers kijkt het bestuur van Viaplay toch nog rooskleurig naar de toekomst. De komst van de Allente Group helpt natuurlijk, maar daarnaast wil het bedrijf zorgen voor evenveel omzet als afgelopen jaar. Doordat er minder abonnees zijn, moet er ergens anders geld vandaan komen. Het kan wellicht via het afdwingen van goedkopere tv-rechten of natuurlijk door de abonnementprijzen wat op te krikken. Volgens Totaal TV is dat laatste noodzakelijk.

Prijzen Viaplay 2026

Wie toch nog Formule 1 en opstapklasses, F1 TV Pro, DTM, darts en verschillende buitenlandse voetbalcompetities wil kijken, betaalt er in de basis 21,99 euro per maand voor. Op het moment van schrijven is er een tijdelijke aanbieding waardoor je 14,92 euro per maand betaalt. De kortingsactie geldt tot 29 maart 2026.

De grote concurrent blijft natuurlijk F1 TV zelf. Je kunt er al een dealtje sluiten voor 3,99 euro per maand! Natuurlijk zitten hier wel een boel nadelen aan. Je kunt tijdens de races geen beeld ontvangen. Je moet het op het moment van actie enkel hebben van livetiming, telemetrie en boordradio’s. Een tijdje na de race komt de herhaling dan pas online. Voor de hele passieve F1-kijker wellicht een leuke uitkomst, maar om races te kijken met het hele gezin of de vriendengroep is dit te mager.

Het goedkoopste abonnement mét livebeeld heet F1 TV Pro en kost 11,90 euro per maand. Wil je in 4K UHD kijken en op meerdere apparaten tegelijk kunnen streamen, dan moet je voor het F1 TV Premium-abonnement van 17,99 euro per maand gaan.

Kortsamengevat: F1 TV blijft voor Nederlandse F1-fans een stukje goedkoper, ook als je gebruik maakt van de Viaplay-kortingsactie. Wil je ook weleens DTM, darten of buitenlands voetbal zien, dan krijg je die er voor 3,02 euro per maand bij. Dat lijkt me nog wel het overwegen waard.

Helemaal gratis F1 volgen!

De laatste optie is helemaal gratis: kom elke dag even langs op Autoblog.nl om op de hoogte te zijn van de leukste en belangrijkste ontwikkelingen in de F1 zonder door achttienpagina’s vol mini-updates en scheten van Verstappen te moeten scrollen. Zoals waarom de starts in de F1 problemen vormen of wat er zo interessant is aan het F1-achterlicht in 2026.

Bronnen: Totaal TV, Viaplay, F1 TV