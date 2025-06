Schone benzine die je nú kunt tanken maakt EV overbodig

Als je deze benzine tankt ben bijna net zo groen bezig als met een EV.

Stel: je wil eigenlijk een EV rijden voor het klimaat, maar je bent ook petrolhead. Wat nu?! In Duitsland hebben ze de oplossing, namelijk milieuvriendelijke benzine. En dat is geen toekomstmuziek, het is al gewoon verkrijgbaar aan de pomp. Nou ja, één pomp, maar je moet ergens beginnen.

De nieuwe benzinesoort heet KlimaBenzin95. Hiermee heb je dezelfde prestaties als met Euro 95, maar dan met 90% minder CO 2 -uitstoot. Dat is te danken aan het feit dat er groene methanol is gebruikt in plaats van aardolie.

KlimaBenzin95 is compatibel met reguliere benzine. Dat wil zeggen: je kunt het gewoon mengen en het vergt geen aanpassingen aan de auto. Dit zou dus vrij gemakkelijk op grotere schaal uitgerold kunnen worden. Voor nu is het alleen verkrijgbaar bij één tankstation, in het Duitse Kirchweyhe, onder de rook van Bremen.

Je denkt natuurlijk: allemaal leuk en aardig, maar wat kost dat? Op de foto’s zien we een literprijs van €2.29. In onze Nederlandse oren klinkt dat vrij normaal, maar bij hetzelfde tankstation heb je E10 voor €1,67. Je moet wel even bedenken dat dit een nieuwe brandstof is, die nog maar bij één tankstation te krijgen is. In dat licht bezien valt de prijs nog mee.

Dit soort alternatieve brandstoffen geven toch nog hoop voor de toekomst van de verbrandingsmotor. De transitie naar EV’s gaat natuurlijk gewoon door, maar het is prettig als we ook nog alternatieven hebben.

Foto: 430 Scuderia bij het bekendste tankstation van Duitsland, gespot door @wolfssjrd