Goed nieuws: benzine in België wordt NIET duurder door Nederlands tanktoerisme!

De benzineprijzen blijven bij deze pomphouder aan de grens lekker laag.

Het doorgaans oh-zo rustige Zelzate stond afgelopen week in het middelpunt van de aandacht. De burgemeester van de grensplaats heeft het gehad met gierige Nederlanders die in zijn gemeente goedkoop komen tanken. Als maatregel kwam er een belasting per brandstofslang op het pompstation voor de pomphouders.

Wanneer je als ondernemer meer belasting gaat betalen, zal dat geld ergens vandaan moeten komen. Een logisch vervolg zou dus zijn om de benzineprijzen ietwat op te schalen. Daar zou niemand verontwaardigd over zijn richting de benzineverkoper. Toch besluit tenminste één pomphouder om zijn prijzen NIET aan te passen door de extra belasting.

Geen prijsverhoging

De Belgische brandstofmagnaat Stefaan Gabriëls doet zijn verhaal bij het Vlaamse HLN. Gabriëls heeft meerdere tankstations in België, waaronder eentje in Zelzate. Hij gaat de extra belasting niet doorberekenen naar zijn klanten, belooft hij: ”Deze extra belasting is zeker niet welkom, maar gezien de hoge volumes die wij verkopen is de belasting te verwaarlozen per liter.” Het is onbekend of de andere tankstations in de gemeente er net zo over denken.

Daarmee blijft het flinke prijsverschil overeind staan. Op het moment van schrijven betaal je bij Gabriëls in Zelzate maar 1,47 euro voor een litertje E10-benzine. Diesel gaat er voor 1,55 euro per liter. In Nederland liggen de gemiddelde prijzen nu volgens UnitedConsumers op 2,15 euro voor een liter Euro 95 en de literprijs van diesel is 1,92 euro. Tel uit je winst.

De burgemeester bedoelde het anders

Het Laatste Nieuws sprak ook de burgemeester van Zelzate na al het nieuws rondom de gemeente waar hij verantwoordelijk voor is. Volgens hem hebben ”suggestieve titels” in de media gezorgd voor de rel. Door het nieuws zouden Nederlanders hebben gedreigd om Zelzate voortaan te mijden. ”Dat is totaal onnodig. Iedereen blijft welkom. Niemand betaalt een extra taks, laat staan dat er een onderscheid zou worden gemaakt op basis van nationaliteit”, aldus meneer de burgemeester.

