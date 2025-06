Tanken in Luxemburg? In dit buurland is benzine NOG goedkoper!

Voor wie anders een omweg had gemaakt: het hoeft dit jaar niet!

Nog een paar weken voorbereiden en dan is het weer zover: de vakantieperiode. In het zuiden van het land krijgen de kinders vanaf 5 juli vrij, in het noorden op 12 juli en in Midden-Nederland gaan de scholen vanaf 19 juli dicht. In die weken zullen er weer veel gezinnetjes afreizen naar Frankrijk.

Afgelopen jaar was Frankrijk met 2 miljoen Nederlandse toeristen de nummer 1 vakantiebestemming van Nederlanders. Op weg naar de Provence, de Dordogne of een andere regio pakken slimme vaders een voordeeltje door traditiegetrouw in Luxemburg te tanken. Bij wie er nog benzine in de tank gaat, kan beter de vaste stop in Luxemburg deze ronde overslaan.

Tanken in België is goedkoper dan in Luxemburg

De Belgische krant De Morgen kwam erachter dat de benzineprijzen in sommige delen van België net wat voordeliger zijn dan in het buurlandje. De gemiddelde prijs voor een liter benzine in Luxemburg ligt op dit moment op € 1,438. Daar kunnen wij hier in Nederland alleen maar van dromen. Volgens United Consumers ligt de benzineprijs in Nederland op een gemiddelde van € 2,110. In Duitsland ben je volgens ADAC ook duurder uit met een gemiddelde benzineprijs van € 1,668.

Maar in sommige delen van België dus niet. In de Belgische provincies West-Vlaanderen, Henegouwen en Limburg betaal je gemiddeld € 1,427 voor een litertje dinosap. Ook in Namen kun je goedkoper uit met een gemiddelde benzineprijs van € 1,435. Nu ga je West-Vlaanderen niet snel raken wanneer je naar Zuid-Frankrijk rijdt, maar door Henegouwen en Limburg kun je wel komen, afhankelijk van je route.

Hoeveel scheelt het?

De prijzen zullen nooit helemaal overeenkomen met de prijzen die ik hierboven noem. Gaan we voor de handigheid toch even uit van deze tarieven, dan zou je al snel € 2 per 50 liter benzine kunnen besparen. Geen gigantische winst inderdaad, maar het loont wél als je anders een omweg via Luxemburg had gemaakt. Sta je toch weer net iets eerder op de camping. Van de andere kant: koop een paar sloffen sigaretten bij een Luxemburgs tankstation en je hebt het verschil alweer meer dan terugverdiend.

Waarom is benzine in België zo goedkoop?

De Morgen laat een expert van de VAB, zeg maar de Belgische ANWB, aan het woord. Hij legt uit waarom je nu in België goedkoper kunt tanken dan in Luxemburg. ”In Luxemburg verkopen ze de officiële prijs en die is daar sowieso altijd lager dan hier, maar bij ons staan de prijzen niet hoog vandaag dankzij de kortingen”, zegt de specialist. Als ze in België ook de officiële prijs zouden hanteren, zou de benzine er € 1,627 kosten. Kennelijk kunnen de pompstations flinke kortingen hanteren om onder de prijzen in Luxemburg te duiken.

En voor dieselrijders?

Ga je nog ouderwets met een dieselauto op vakantie? Dan kun je de omweg via Luxemburg beter wel pakken. De goedkoopste regio van België is Brussel met een gemiddelde literprijs van € 1,486, terwijl je in Luxemburg gemiddeld € 1,392 kwijt bent. In Nederland betaal je op dit moment ongeveer € 1,825 voor een liter diesel. Tel uit je winst!

