Hoe durft België zoveel tol te vragen voor zulke k*twegen?

Zoveel denkt België aan tol te kunnen vragen voor hun hobbelwegen.
Het hangt al een tijdje boven de markt: België wil graag tol gaan vragen voor zijn wegennetwerk. Naar het voorbeeld van landen als Zwitserland en Oostenrijk die natuurlijk al jaar en dag een vignet kennen.
Huh, wat? Tol in België?
Even bij het begin beginnen. Vlaanderen en Wallonië (Brussel doet niet mee) werken aan de invoering van een digitaal tolvignet voor personenauto’s. Op die manier willen ze buitenlandse automobilisten mee laten betalen aan de prachtige snelwegen van het land.
Het vignet is dan gebaseerd op het kenteken en is bedacht omdat kilometerheffing te ingewikkeld bleek. Op dit moment betalen alleen vrachtauto’s tol en natuurlijk wie nog gebruik maakt van de Liefkenshoektunnel.
Wat mag dat gaan kosten dan?
Nou laten we eerst eens even kijken wat je in 2026 mag betalen om over de Zwitserse biljartlakens te rijden. Een jaar door het Alpenland rijden kost 40 CHF, zeg maar 43 euro. Je kunt het digitaal aan je kenteken koppelen of een sticker op je voorruit plakken. Je bent verplicht om voor een heel jaar te betalen.
In Oostenrijk is 2026 het laatste jaar dat je nog een sticker kunt kopen voor op je voorruit. Het kan al digitaal en dat wordt dus helemaal de norm. Een jaar over de goed onderhouden Oostenrijkse snelweg kost je 106,80 euro. Maar je kunt ook voor twee maanden betalen (32 euro), voor tien dagen (12,80 euro) of je lapt 9,60 euro voor één dag.
In de Belgische media wordt nu een bedrag van 100 euro per jaar genoemd. Voor auto’s ouder dan twintig jaar zou dat bedrag kunnen oplopen tot zo’n 125 euro. Dat lijkt wat fors.
Dat vinden wij niet alleen, dat vindt ook de dubbel-demissionaire minister van Infrastructuur Robert Tieman. Die geeft aan dat de kosten in verhouding moeten staan tot het daadwerkelijke gebruik van de weg. Wij zouden daaraan toe willen voegen dat het ook in verhouding tot de staat van de weg moet zijn…
Investeren in infrastructuur
België wil het geld graag gebruiken om te investeren in een betere infrastructuur. Mooi allemaal natuurlijk maar als je nu als buitenlander 100 euro moet gaan dokken voor de deplorabele wegen in ons buurland, voelt dat toch wel aardig aan de prijs.
Het is overigens nog niet bekend of er ook gewerkt gaat worden met vignetten voor kortere periodes zoals in Oostenrijk bijvoorbeeld. Tieman heeft aan zijn Belgische ambtgenoot om een toelichting gevraagd. We houden het allemaal in de gaten uiteraard.
Foto: Audi RS6 Avant C8 gespot door @justawheelchairguy
Reacties
Rudy zegt
Imo moet de EU een stokje gaan steken voor deze onzin, waarom moet ieder lang zijn eigen systeem hebben om tourisme te gaan weren? Een Europa….. En nee ik ben geen voorstander van alle bemoeienis van de EU.
Dat Zwitserland (en Oostenrijk) het doen snap ik nog, de tunnels en wegen zijn in top staat en 99% van de mensen gebruiken het land alleen om doorheen te rijden (en weigeren een euro uit te geven want te duur..).
mashell zegt
EU Landen gaan over hun eigen belastingen. En we leven nou eenmaal in xenofobe tijdens, het is de schuld van de buitenlanders…
Maar buitenlander anders behandelen dan eigen burgers mag niet. Dus de Belgische wegenbelasting mag niet omlaag ter compensatie (probeerde Duitsland ook, EU zei Nee).
Maar ik ben het met je eens, dit en de grens controles zijn een schending van het vrije verkeer van personen en goederen en zouden we niet moeten willen. Laat de Nederlandse ministersploeg maar koffie gaan drinken bij de regering in Brussel en daarna thee bij de EU.
minimoke1984 zegt
Tja.. en dan willen ze in NL rekening rijden voor alleen de Nederlandse autos.. zijn wij nou zo stom of zij zo slim?? Een Europa is momenteel geen Europa. Zwitserland mag idd zijn eigen ding doen. Geen Schengen/EU en dus prima. Oostenrijk zou net als alle andere landen gewoon 1-lijn moeten trekken met regels die door EU worden opgesteld. In Spanje, Portugal steeds minder tolwegen. In andere landen doen ze wat om gaten te dichten. Wat doet NL? Juist niks. Gewoon weer alles bij de Nederlandse autobestuurders neerleggen. Al die buitenlandse chauffeurs lachen zich rot om dit beleid.. Overal betalen ze maar in NL waar ze op de beste wegen rijden wordt door hun geen stuiver bijgedragen.. lekker beleid in NL.
Friez zegt
Is dit een vervroegde 1 april grap? 100 euro is vermoedelijk bewust hoog ingezet. Het werkelijke bedrag zal op 50 euro komen en dan vindt iedereen het ineens een koopje. Zijn die Belgen toch nog niet zo dom ;-)
b00st zegt
Op de Antwerpse ring zie je vaak meer NL platen dan BE, en dat tijdens de spits (vrijdagavond bvb). Worst timing ever. Ik zeg : doen! Oostenrijk vraagt toch ook +100 euro? Frankrijk ben je meer kwijt op en neer naar het zuiden, eenmalig. Wel graag het geld in betere wegen investeren, kijk even bij de buren hoe dat moet.
zjos zegt
Als je over die belabberde wegen in België moet rijden zou je eigenlijk geld toe moeten krijgen…
smeck zegt
Toch mooi het dat EU, dat we één Europa hebben met overal dezelfde regels en vrij verkeer van goederen :)
/sarcasm