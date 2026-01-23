Hoe durft België zoveel tol te vragen voor zulke k*twegen?

Zoveel denkt België aan tol te kunnen vragen voor hun hobbelwegen.

Het hangt al een tijdje boven de markt: België wil graag tol gaan vragen voor zijn wegennetwerk. Naar het voorbeeld van landen als Zwitserland en Oostenrijk die natuurlijk al jaar en dag een vignet kennen.

Huh, wat? Tol in België?

Even bij het begin beginnen. Vlaanderen en Wallonië (Brussel doet niet mee) werken aan de invoering van een digitaal tolvignet voor personenauto’s. Op die manier willen ze buitenlandse automobilisten mee laten betalen aan de prachtige snelwegen van het land.

Het vignet is dan gebaseerd op het kenteken en is bedacht omdat kilometerheffing te ingewikkeld bleek. Op dit moment betalen alleen vrachtauto’s tol en natuurlijk wie nog gebruik maakt van de Liefkenshoektunnel.

Wat mag dat gaan kosten dan?

Nou laten we eerst eens even kijken wat je in 2026 mag betalen om over de Zwitserse biljartlakens te rijden. Een jaar door het Alpenland rijden kost 40 CHF, zeg maar 43 euro. Je kunt het digitaal aan je kenteken koppelen of een sticker op je voorruit plakken. Je bent verplicht om voor een heel jaar te betalen.

In Oostenrijk is 2026 het laatste jaar dat je nog een sticker kunt kopen voor op je voorruit. Het kan al digitaal en dat wordt dus helemaal de norm. Een jaar over de goed onderhouden Oostenrijkse snelweg kost je 106,80 euro. Maar je kunt ook voor twee maanden betalen (32 euro), voor tien dagen (12,80 euro) of je lapt 9,60 euro voor één dag.

In de Belgische media wordt nu een bedrag van 100 euro per jaar genoemd. Voor auto’s ouder dan twintig jaar zou dat bedrag kunnen oplopen tot zo’n 125 euro. Dat lijkt wat fors.

Dat vinden wij niet alleen, dat vindt ook de dubbel-demissionaire minister van Infrastructuur Robert Tieman. Die geeft aan dat de kosten in verhouding moeten staan tot het daadwerkelijke gebruik van de weg. Wij zouden daaraan toe willen voegen dat het ook in verhouding tot de staat van de weg moet zijn…

Investeren in infrastructuur

België wil het geld graag gebruiken om te investeren in een betere infrastructuur. Mooi allemaal natuurlijk maar als je nu als buitenlander 100 euro moet gaan dokken voor de deplorabele wegen in ons buurland, voelt dat toch wel aardig aan de prijs.

Het is overigens nog niet bekend of er ook gewerkt gaat worden met vignetten voor kortere periodes zoals in Oostenrijk bijvoorbeeld. Tieman heeft aan zijn Belgische ambtgenoot om een toelichting gevraagd. We houden het allemaal in de gaten uiteraard.

Foto: Audi RS6 Avant C8 gespot door @justawheelchairguy