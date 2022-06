Hoeveel auto krijg je tegenwoordig voor 1 Bitcoin?

De Bitcoin keldert hard, maar gelukkig hebben we nog wat mooie auto’s kunnen vinden voor 1 Bitcoin.

Op Autoblog schrijven we normaliter niet over de koers van de Bitcoin (daar hebben we Apparata voor), maar zo nu en dan gaan we wel lekker auto’s shoppen met een Bitcoin. Daarmee beantwoorden we een buitengewoon relevante vraag: wat voor auto kun je kopen voor 1 Bitcoin?

De laatste ronde – in oktober – konden we nog kiezen uit een Audi R8, een Jaguar F-Type, een klassieke 911 Targa en een Alfa Romeo Giulia Q. Een Bitcoin stond toen namelijk gelijk aan €57.547. Mooi was die tijd.

Helaas zullen we deze keer met iets minder genoegen moeten nemen, omdat de Bitcoin zwaar in de min staat. Op het moment van schrijven is 1 Bitcoin maar €22.651 waard. En de verwachting is dat de koers nog verder gaat kelderen. We moeten dus snel zijn als we nog een leuke auto willen kopen van de Bitcoin die in onze zak brandt.

Een hot hatch: Renault Mégane RS Cup

€19.950

Een leuke auto die niet extreem duur is: dan kom je al heel snel uit bij een hot hatch. Een Renault Mégane RS Cup bijvoorbeeld. Dit exemplaar is voorzien van de nodige aanpassingen, onder andere een grotere intercooler, een Milltek-uitlaat en een Bilstein schroefset. Ook leuk om eens een rood exemplaar te zien, hoe gaaf Jaune Sirius ook is. Met een vraagprijs van net geen €20.000 is het zeker niet de goedkoopste van Marktplaats, maar je krijgt nog wel wat wisselgeld terug van je Bitcoin.

Een cabrio: Cadillac XLR

€20.000

We zitten deze week in zomerse sferen, dus je kunt natuurlijk ook voor een cabrio gaan om lekker mee te cruisen. Er is voor dit geld ruime keuze aan SL’s, maar je kunt ook voor een origineler alternatief gaan: de Cadillac XLR. Een beetje een vergeten auto, die echter goed opdroogt met zijn hoekige lijnen. De vier imposante uitlaten zijn verbonden aan een dikke 4,6 liter Northstar V8 met 326 pk. Dit exemplaar wordt op Marktplaats aangeboden voor €20.000 op de kop af.

Een sportauto: Toyota GT86

€22.880

Een Cadillac XLR is niet echt een sportauto (net zo min als een Mercedes SL), dus we kunnen ook gaan voor een auto met een hogere fun-factor. Wat dacht je van een Toyota GT86? Voordat je gaat roepen dat een GT86 te weinig power heeft: dit exemplaar is gekieteld. In plaats van 200 pk heeft deze GT86 290 pk. Dat is 56 pk meer dan de nieuwe GR86. De vraagprijs is €22.880, dus we hebben nog net genoeg aan onze Bitcoin.

Een sportsedan: Maserati Quattroporte

€21.500

Nou vooruit, we zoeken ook nog een praktische vierdeurs auto uit. Wel eentje die zo dik mogelijk is natuurlijk. Wat blijkt? We kunnen gewoon een nette Maserati Quattroporte kopen op Marktplaats voor 1 Bitcoin. Het is precies de juiste uitvoering, met een donkerblauw exterieur en een karamelbruin interieur. Deze Quattroporte heeft ook de latere ZF-bak in plaats van de sequentiële versnellingsbak. De kilometerstand (minder dan 75.000 km) valt nog reuze mee, dus hopelijk geldt dat voorlopig ook voor de onderhoudskosten.

Conclusie: al is ons budget meer dan gehalveerd sinds de vorige keer, er zijn nog genoeg leuke auto’s te kopen voor 1 Bitcoin. Voor welk van deze vier opties zouden jullie het liefst een Bitcoin inruilen? Laat het vooral weten in de reacties!