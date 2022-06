Deze 8 supercabrio’s zijn zwaar over de top, maar wel gaaf

Totaal overbodig, maar wel gaaf dat ze deze supercabrio’s in productie hebben genomen.

Het is bijna zomer, het mooie weer komt er weer aan en dat kan maar een ding betekenen! Het bijvullen van de airconditioning. Alhoewel de meeste petrolheads bij die eerste zonnestralen en barbecue-lucht al meteen op de occasion-sites kijken om te zoeken naar een kekke cabriolet.

Er zijn twee soorten mensen als het op cabriolets aankomt: levensgenieters en mensen die denken dat ze een iets hoger gewicht en iets lagere stijfheid kunnen merken op de openbare weg. In veel gevallen is een cabriolet altijd leuker. Voor een relatief beperkt bedrag is een auto ineens een stuk leuker.

In veel gevallen is een cabrio gewoon leuker. Een BMW 430i, Camaro of Bentley Continental is gewoon veel beter als cabrio. Maar in sommige gevallen is het wat lastiger. Een cabriolet is namelijk een ietsje zwaarder, ietsje minder scherp en ietsje slapper qua koetswerk. Het is dus raar om een cabrio-versie te bouwen van een gefocuste rijdersauto. En toch doen fabrikanten het. Het resultaat is er niet minder om. Dit zijn 9 voorbeelden.

Mercedes-Benz CLK DTM Cabrio (A209)

2006

Een heel erg vreemde eend in de bijt, ook in de wereld van supercabrio’s. De CLK DTM is van zichzelf al een raar ding. De auto is gebaseerd op de CLK 55 AMG, maar is verder compleet anders. De gewone 55 heeft een 5.4 met 367 pk.

Deze DTM heeft een opgefokte versie van de motor uit de SL55 AMG en levert na de massagekuur van AMG maar liefst 582 pk. Het meest aparte was dat er ook een cabriolet-versie van kwam. Waarom? Geen idee, waarschijnlijk omdat ze het konden. Er zijn er slechts 100 van gebouwd.

Ferrari Scuderia Spider 16M (F-131)

2008

Tegenwoordig kijken we er niet direct van op, van dit soort Italiaanse supercabrio’s. Is er immers ook een 458 Speciale Aperta en een 488 Pista Spider. Toch is de Ferrari Scuderia Spider een bijzondere auto. Het is namelijk de eerste keer dat Ferrari een open variant maakt van een lichtgewicht circuitspeeltje. Van de 348 GT Competizione en 360 Challenge Stradale was er uiteraard alleen een coupé.

De 16M was er om te vieren dat het Ferrari F1-team voor de zestiende keer het wereldkampioenschap had gewonnen. Dat klinkt leuker dan dat het is, want ze liepen net de rijderstitel mis in de laatste ronde van de laatste race van het kampioenschap.

Bentley Continental Supersports Convertible

2010

Misschien wel de meest opmerkelijke in dit overzicht van supercabrio’s. Dat komt eigenlijk ook omdat er zoiets is als een dichte Bentley Continental Supersports. Waarom? Een lichtgewicht tweezitter is niet vreemd, maar een zwaargewicht wel. De Continental is een sumo-worstelaar die zijn lunch heeft overgeslagen en alvast succesverhalen schrijft voor weight watchers.

Bentley paste de bak (een ZF 6HP) aan voor veel snellere reactietijden. Daarnaast zorgden de gesmede BBS-wielen voor een aanzienlijke verlaging van het gewicht. Ook de koolstofvezel sportkuipen droegen bij aan de feestvreugde. Nog steeds begrijpt niemand de auto, maar leuk is ‘ie wel.

Jaguar XK-RS Convertible (X150)

2011

Dat de Jaguar F-Type later als SVR kwam, is niet zo gek. Die auto is in eerste instantie als Roadster ontwikkeld. Daarbij is het ook een sportieve ietwat spartaanse roadster. De Jaguar XK was juist een weldadige cabriolet. Het is dan ook heel erg bijzonder dat ze bij Jaguar dachten: van die keiharde XK-RS moeten we maar eens een cabriolet-versie maken.

Het eindresultaat is een soort Britse hotrod. Veel spoilers, veel V8 en veel kabaal. En toch is het een bijzonder gaaf ding. Juist omdat ‘ie niet alles zo serieus neemt.

Audi R8 GT Spyder (Typ 42)

2011

Je zou het bijna vergeten, maar naast de bijzondere Audi A1 quattro had je rond dezelfde periode nog een speciale Audi waar er maar 333 van zijn gebouwd. We hebben het over de Audi R8 GT. Net als een RS of Superleggera kreeg je bij deze versies meer vermogen en een lager gewicht.

Dat gewicht was extra indrukwekkend omdat je wel meer serieuze hardware kreeg van Audi Quattro GmbH. De remmen, carbon sportkuipen en extra luide uitlaat waren enkele wijzigingen. Net als de velgen, koolstofvezel spoilers en het specifieke onderstel. En een sterkere V10! Er zijn 333 coupé’s gebouwd en nog eens 333 van deze supercabrio’s die Audi ‘Spyder’ noemde.

Chevrolet Corvette 427 Convertible Collector Edition (C6)

2012

Bij Chevrolet was het lange tijd vrij eenvoudig: er was één soort Cabriolet. Alle bijzondere versies waren een coupé. Zo was van de C4-generatie de ZR-1 een coupé. Bij de C5-generatie kon je de Z06 alleen als Hardtop krijgen. En met de Z06 was dat niet anders: die was er enkel als coupé. Althans, in het begin.

Uiteindelijk kwam er namelijk ook deze, de Corvette 427. Dat is in feite een Z06, maar dan als Cabrio. Je kunt dat zien aan de grote luchtinlaat aan de voorzijde aan de zijkanten. De motor is rechtstreeks overgenomen, een 7.0 liter atmosferische V8 met meer dan 500 pk. 7 liter is gelijk aan 427 Cubic Inches, weet je ook waar de naam vandaan komt.

Lotus Exige Sport 410 Roadster

2018

Ja, deze moet je even uitleggen. Aanvankelijk was de Lotus Exige geboren als een lichtgewicht, hardcore en hardtop alternatief op basis van de Elise. Echter, met de S3-generatie werd dat omgedraaid. De Exige was er ineens ook als cabrio. Op zich is de redenering erachter niet onbegrijpelijk.

De Exige was met de derde generatie behoorlijk ver af gegroeid van de kleinere en minder exotische Elise. Ook sommige speciale edities kon je als cabrio krijgen, zoals deze Sport 410. Dat was de straatlegale versie van de Cup 430.

Porsche Speedster (991)

2019

Uiteraard is dit een beetje een vreemde. De 997 Speedster zou ook niet in dit lijstje terecht komen. De reden is simpel, dat is immers een 997 Carrera S met wat opties en iets afwijkend koetswerk.

De Speedster van de 991-generatie is echter een ander verhaal en valt wel onder de zelfbedachte categorie van de supercabrio’s. In basis is dat gewoon een 991 GT3 met een open dak en een kleiner raam. De auto werd ook door Porsche Motorsport gebouwd en niet door Porsche Exclusive.

