Deze auto’s koop je momenteel voor 1 bitcoin!

Auto’s shoppen voor een bitcoin, het wordt steeds leuker.

We schreven er al eerder over: wat voor auto koop je voor één bitcoin? Een niet zo relevante, maar daarom niet minder leuke vraag. Het probleem is alleen dat deze artikelen vrij snel achterhaald zijn. Vorig jaar moest je het nog doen met een Focus ST uit 2008, maar nu kun je een veel dikkere bak krijgen voor 1 bitcoin.

De waarde van een bitcoin bereikte vandaag namelijk een recordhoogte van €57.547. Voor dat bedrag is er heel leuk spul te koop. Daarom gingen we vandaag opnieuw op Marktplaats rondstruinen met de vraag: wat koop je voor één hele bitcoin?

Een supercar: Audi R8

€54.500

Geloof het of niet, maar je kunt nu gewoon voor het bedrag van 1 bitcoin een heuse supercar kopen. Toegegeven, er zijn in deze prijsklasse niet heel veel supercars, maar een R8 heeft alles wat je van een supercar kunt wensen. We vonden op Marktplaats het bovenstaande exemplaar, uiteraard met V8. Degene die deze R8 in 2007 samenstelde verdient een dikke pluim, want met het rode exterieur en de bruine bekleding is het een erg smakelijk exemplaar.

Een cabrio: Jaguar F-Type V6

€54.950

Als je liever de wind in je haren hebt is er ook wel wat leuks te krijgen voor 1 bitcoin. Wat dacht je van een Jaguar F-Type? Een V8 is helaas te hoog gegrepen, maar een F-type met een zespitter is ook niet te versmaden. Dit witte exemplaar met zwarte velgen knalt er lekker uit. Misschien is er iets te veel wit, maar daar kun je nog wat aan laten doen voor het wisselgeld dat je krijgt van je bitcoin.

Een klassieker: Porsche 911 Targa

€52.500

Een klassieker kopen met een bitcoin, waarom ook niet? Binnen ons gestelde budget heb je bijvoorbeeld een kanariegele Porsche 911 Targa uit ’73. Met 155 pk ga je vanzelfsprekend een stuk minder hard vooruit dan in een R8 of een F-type, maar je krijgt waarschijnlijk wel veel meer opgestoken duimpjes. Dit is natuurlijk ook geen auto waar je mee gaat scheuren, dit is een auto waarmee je op een zonovergoten dag lekker gaat cruisen met het dakje open.

Een powersedan: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

€54.990

Je kunt een bitcoin stukslaan op een onpraktische sportwagen voor erbij, óf je kunt voor een dikke daily driver gaan. Daar heb je iedere dag plezier van. Naast de geijkte opties (vooral heel veel C63’s) valt ook een Giulia Quadrifoglio binnen het bitcoin-budget. En dan pakken we die natuurlijk. Al was het alleen maar vanwege de kleur Rosso Competizione.

Dan is nu het woord aan jullie: op welke auto van dit viertal zouden jullie het liefst een bitcoin stukslaan? Of zouden jullie voor iets heel anders gaan?