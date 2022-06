Hier werd het meeste boetegeld binnen geharkt

In 2021 werden maar liefst 6,7 miljoen snelheidsboetes uitgeschreven in Nederland. Vijf gemeentes waren goed voor een kwart van alle bekeuringen. Waar is de pakkans het grootst en zijn de meeste boetes uitgedeeld?

Website Independer dook in de data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en analyseerde hoeveel boetes er in heel 2021 werden uitgedeeld voor te snel rijden en waar die overtredingen dan zoal zijn begaan. Er is geen onderscheid gemaakt tussen auto’s motoren, bromfietsen en vrachtauto’s. Alles bij elkaar dus.

Wat blijkt? Vijf gemeenten zijn goed voor een kwart van alle 6,7 miljoen snelheidsbekeuringen die in een heel jaar zijn uitgeschreven. De nummer 1? Gemeente Stichtse Vecht. Voor bij wie niet meteen een lichtje gaat branden of de topografie lessen zijn weggezakt, dat is net boven Utrecht. Maarssen en Breukelen. Mooie dorpjes aan de Vecht. En aan de A2. Die snelweg is dan ook de cashcow.

Gouden trajectcontrole

De trajectcontrole op de A2, je weet wel dat vijfbaans stuk snelweg tussen Utrecht en Amsterdam, is namelijk de actiefste trajectcontrole van ons land. Niet vreemd dus dat de gemeente Stichtse Vecht waar de A2 dwars doorheen gaat met 511.630 boetes bovenaan de ranglijst staat. Je mag 100 kilometer per uur op dit enorme stuk asfalt en dat blijken veel mensen dus lastig te vinden. Dus stroomt het geld binnen bij het CJIB.

Voor de volledigheid de gehele top 5. Op nummer 2 staat de gemeente Rotterdam met 376.632 boetes voor te snel rijden. Op 3 Haarlemmermeer (327.632), op 4 Utrecht (318.020) en nummer 5 is Amsterdam (220.028).

Lucratiefste flitspaal

Bij een trajectcontrole is de pakkans 100 procent. Zeker nu zelfs bij werkzaamheden de snelheid kan worden aangepast. Bij flitspalen kun je nog afremmen. Dat deden de snelheidsduivels het slechts bij Gouda, waar de meest winstgevende flitspaal van oom agent staat. Die maakt 46.264 keer een foto van een langsrazende overtreder en deelde de meeste boetes uit.

Dat is meer dan 14 duizend keer meer dan de nummer 2 die in Zuid-Holland op Goeree Overflakkee op de N57 geld binnen harkt. Interessant genoeg is de nummer 3 weer een flitspaal in de gemeente Stichtse Vecht. Daar moet je flink opletten.

Veel te hard

Independer keek ook naar hoeveel te hard er dan werd gereden. Gemiddeld gaat het om 8 kilometer per uur te hard. Geen zware overtreding dus. Maar goed, een gemiddelde is een gemiddelde.

Ruim 80 duizend boetes zijn uitgeschreven voor overtredingen van meer dan 30 kilometer per uur overschrijding van de maximum snelheid. Die mensen hebben wel echt een probleem en niet alleen in hun portemonnee.

Bij meer dan 30 kilometer te hard binnen of buiten de bebouwde kom en bij 40 kilometer op de snelweg, krijg je niet automatisch een boete, maar een strafbeschikking. Dat is niet fijn. Die moet je namelijk acht jaar lang melden bij het aanvragen van een autoverzekering.

Verzekeraars mogen je dan bijvoorbeeld weigeren omdat je een groter risico vormt. Linksom of rechtsom, het kost je flink knaken. Want een boete volgt natuurlijk sowieso. Je bent gewaarschuwd!