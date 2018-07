Hoeveel durf jij neer te tellen voor deze Mercedes 190?

Neem een bedrag in gedachten en kijk dan hoe ver je van de vraagprijs afzit.

Klaar voor? Komt ‘ie: 15.000 Ekkermannen is wat de verkoper van deze rode 190 wil hebben voor zijn swekker-Merc. Wij Nederlanders kennen de originele baby-benz vooral als stinkende 190D. Nog niet al te lang geleden herontdekten talloze landgenoten het budget-statussymbool van weleer immers vanwege de toen nog geledende MRB-vrijstelling voor klassiekers. Dat betekende dat je lekker goedkoop diesel kon rijden, zonder daarbij in een extreem oncomfortabel en onbetrouwbaar hok te moeten rijden. De 190 is immers een van die eerste (nieuwe) klassiekers die je met goed fatsoen dagelijks in kan zetten. Sterker nog, in de juiste uitvoering heeft het nog wel een bepaalde swek ook.

Maar ja, goedkoop autorijden mag niet in Nederland. Zodoende zorgde de 190(D) er eigenhandig voor dat er tegenwoordig belasting moet afgedragen worden op auto’s totdat ze 40 jaar oud worden. De 190-revival was dan ook al snel weer voorbij. Alleen een paar optimistische youngtimerboeren proberen er nog de hoofdprijs voor te vragen. Misschien dat er in 2022 weer een (kleine) opleving komt, als de eerste benzine 190jes veertig jaar oud worden?

Er zijn echter ook 190-modellen die gewoon op merites de status van gewilde klassieker verdienen. In eerste instantie kan je daarbij denken aan de Evolution II (rijtest), maar ook een Brabus, nette 2.3-16, 2.5-16 of zelfs een goed bewaard exemplaar met zes-in-lijn is niet te versmaden. Een verswekkerde 2.0 met tupperware daarentegen hoort volgens de meesten onder ons waarschijnlijk niet in dit lijstje.

Dit exemplaar, dat pas sinds maart op Nederlands kenteken staat, heeft volgens de verkoper de Evo-look. Qua wielkasten kunnen we daar nog een beetje inkomen, maar de spoiler lijkt afkomstig te zijn van de IKEA. Er zitten een paar wielen op die verdacht veel lijken op een setje RH AG Cup jetsers. Op zich niet verkeerd, al is de kans groot dat het replica’s zijn. Verder zijn de achterlichten uiteraard ‘zwart gemaakt’.

Het interieur is redelijk ongemoeid gelaten, los van het stuur. Hier heeft een van de vorige eigenaren een enorm embleem opgeplakt. Ooit hing dit stijlvolle ding vrijwel zeker om de nek van een Oost-Europese gangster, maar een van de vorige eigenaren heeft ‘m waarschijnlijk van diens hals afgerukt na een gewonnen kooigevecht, bij wijze van trofee.

De verkoper doet zelf geen uitspraken over wat er onder de kap zit. De RDW biedt echter uitkomst: 1.997 liter meet het blok. Aangezien het een auto uit 1986 betreft kan het daarmee gaan om een motor die origineel 105 of 102 pk leverde. Over motorische wijzigingen wordt niet gesproken, dus die zijn er waarschijnlijk niet. Maar die uitlaten moeten op zijn minst goed zijn voor vijf pk extra niet? KOOP DAN!!1!

Dank Werner voor de tip!