Ferrari en Mercedes zijn ontzettend bang voor Porsche

Er wordt weer flink gekonkeld.

Na een race als die van vandaag (verslag) bekruipt je weer het idee dat er eigenlijk helemaal niks mis is met de F1. Waarom continu emmeren over dingen die veranderd moeten worden als we met enige regelmaat dit soort races voorgeschoteld worden. Doch één zwaluw maakt geen zomer en zelfs een paar zwaluwen zijn wellicht te weinig. Als je iets beter kijkt naar de sport zijn er behoorlijk wat zorgwekkende ontwikkelingen te zien.

Zo lijkt de tijd van de onafhankelijke klantenteams nu écht voorbij. Dit is een ontwikkeling die afhankelijk van wie je het vraagt al decennia aan de gang is. De herintrede van veel fabrikanten in het begin van de naughties heeft langzaam maar zeker alle privateers kapot gemaakt, ondanks dat een aantal van deze fabrikanten zelf inmiddels ook al lang weer hun biezen gepakt hebben.

Jarenlang was de F1 het domein van zakenlieden en gelukszoekers, de motor die je daarvoor gebruikte was lange tijd bijzaak (of een Ford DFV8). Maar met Eddie Jordan, Peter Sauber en Ron Dennis hebben de eersten van de laatsten der Mohikanen het veld reeds geruimd. Vijay Mallya en Claire Williams spartelen nog een beetje tegen beter weten in. Zelfs Red Bull kan eigenlijk niet écht mee met Ferrari en Mercedes en moet hopen op Honda en tegelijkertijd uitkijken dat het fabrieksteam van Renault niet te dichtbij komt. Het kampioenschap winnen zonder fabriekssteun is een utopie geworden en als kleiner team moet je een samenwerking hebben met een grote fabrikant om puntjes te kunnen sprokkelen. Zie Haas F1, zie Alfa Romeo Sauber.

De fabrikanten die nu de dienst uitmaken in de F1 willen dat liefst zo houden. Al tijden is er achter de schermen een romance bezig tussen Ferrari en Mercedes, die grotendeels dezelfde belangen hebben. En ook Honda en Renault delen voor een groot deel diezelfde belangen. Alleen als het bijvoorbeeld gaat om een engine freeze voor seizoen 2020 zijn de laatste twee niet zo enthousiast. Immers hebben ze nog wat in te halen. Maar im Großen und Ganzen is de motorenbouwers er veel aan gelegen de status quo te behouden.

Volgens Auto-Motor-und-Sport hebben ze achter de schermen dan ook weer zitten te klooien om het afschaffen van de MGU-H, een verandering waarvan velen al dachten dat ‘ie ‘erdoor was’, toch weer terug te draaien. De MGU-H wint energie in het uitlaattraject van de verbrandingsmotor. Klinkt heel ecologisch verantwoord, maar in de praktijk is de MGU-H geen praktische oplossing voor straatauto’s. Het werkt namelijk eigenlijk alleen goed onder vollast. Een geinig idee voor benzinehoofden wellicht, maar in de file voelt zo’n MGU-H een existentiële crisis opborrelen. Bovendien is het kennelijk een heel complex systeem, dat potentiële nieuwe motorleveranciers afschrikt er zich (financieel) aan te wagen.

Precies dat laatste is een doorn in het oog van de FIA en van Liberty Media, die graag zouden zien dat meer fabrikanten (te beginnen met VAG/Porsche) zich aan de F1 verbinden. Maar de huidige leveranciers van motoren zijn daar veel minder happig op. Ondanks publieke uitspraken die op het tegendeel wijzen, zitten zij niet per se te wachten op nieuwe concurrenten die zich voor 2021 volledig kunnen richting op het ontwikkelen van een (relatief simpele) turbobom. Vergelijk het met Vettel en Hamilton die niet graag een supersnelle coureur naast zich in het team willen hebben.

Zodoede zou er op de achtergrond toch weer aangedrongen zijn op het eventuele behoud van de MGU-H. Door het gesteggel wat hierdoor ongetwijfeld ontstaat kopen de fabrikanten op zijn minst tijd. Voordat er nu een akkoord op tafel ligt, is het in ieder geval te laat om nog een verandering in te voeren vóór het seizoen van 2021, zoals Liberty Media graag wil. De stroggel is real.



Image-Credit: Porsche voor Merc en Fezza, het doemscenario van Toto en Maurizio, via autojunk