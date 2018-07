Tesla Model S zakt compleet door het ijs bij remtest

Een Volvo S90 daarentegen doet het wel goed.

Daar gaan we weer, een Tesla is keihard door het ijs gezakt bij een veiligheidsproef van een veiligheidsautoriteit. Het gaat hierbij om de automatische remfunctie van de Model S (rijtest). De Luxemburgse overheidsinstantie ILNAS (Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l’Accréditation, de la Sécurité et qualité des produits et services) liet de Model S los op een paar objecten in de hoop dat de EV op tijd zou stoppen. Maar je raadt het al: dit gebeurde niet, ook niet bij de lage snelheid van 30 kilometer per uur. Een Volvo S90 die onderworpen werd aan dezelfde test slaagde wel met vlag en wimpel tot snelheden van 60 kilometer per uur. Verdammt! Dat is Luxemburgs voor verdammt…

Stekkerpublicatie elektrek nam contact op met hun god en die sprak tot zijn discipelen met deze woorden:

ILNAS has refused to share the details of the test with us, including the test protocol, and therefore we’ve been unable to confirm that the test is valid or accurate. While we were not consulted by ILNAS in advance and only learned about the test through the media, we have obtained the vehicle identification number of the test car used and see it was built in 2015 and is registered as a rental car in Germany. We will continue to investigate to understand how the test was conducted and if it was done properly.

Op zich is het niet heel raar dat een onafhankelijke testinstantie een auto gebruikt die ‘gewoon’ aan een klant verkocht is. Dit elimineert immers de mogelijkheid dat een fabrikant een auto speciaal prepareert alvorens ‘m aan een testpanel over te dragen, met betere remmen of zachter plastic in het interieur of iets dergelijks. Tevens herkennen we niet direct een motief dat Luxemburg kan hebben om Tesla kapot te maken. Aan de andere kant snappen we ook wel dat Tesla graag meer data zou willen hebben over de testmethode en dergelijke zodat ze inhoudelijk kunnen reageren op de bevindingen. Enfin, voor nu is het leed alweer geschied. Want als we Tesla’s Emergency Braking al niet kunnen vertrouwen, hoe zit het dan met alle andere autonome functies?