Hofele Mercedes GLE is een mini GLS

Wel de lusten, niet de lasten. De Hofele Mercedes GLE doet er een gooi naar.

Met de Mercedes GLS haal je nu het fijnste van Merc binnen op het gebied van SUV’s. Het topmodel is de Mercedes-Maybach GLS 600. Een auto die voor velen onbetaalbaar zal zijn. Maar wat als je nu wel de luxe wenst van een GLS en het een maatje kleiner zoekt? Wat Mercedes betreft heb je dan pech. Gelukkig zijn er tuners die uitkomst bieden.

De nieuwe Hofele Mercedes GLE brengt de vibe van een GLS naar de GLE. De SUV heeft een two-tone kleur, een nieuwe grille en maar liefst 23-inch units van wielen. De echte luxe moet je in het interieur zoeken. Met napa leer en alcantara gaat de tuner een stuk verder dan wat Mercedes heeft te bieden op een GLE. Zelfs de contouren rondom de stoelen zijn in het leer gestoken. Normaal gesproken heb je dan te maken met hard plastic. Vrijwel alles wat je kunt aanraken in het interieur van de auto moet zacht en kwalitatief voelen.

Het voorbeeldexemplaar van Hofele is een Mercedes GLE 450. De tuner zegt de make-over echter aan te bieden op alle motorvarianten. Of je nu een GLE 300 hebt of een GLE 63S. Toegegeven: het interieur krijgt zeker een duimpje omhoog.