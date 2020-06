Dit is de vernieuwde Cupra Ateca

De vernieuwde Cupra Ateca blijft bij zijn basis. En dat betekent een snelle en goed aangeklede SUV zijn.

Maar wacht. De Cupra Ateca werd pas geïntroduceerd in 2018, waarom dan nu al een facelift? Dat klopt. Dat model was echter gebaseerd op de Seat Ateca die in de basis uit 2016 komt. En dan is het heel normaal om na vier jaar een facelift te presenteren. Niet geheel toevallig brachten we je immers eerder deze maand de Seat Ateca facelift. Het uitgaande model deed het niet onverdienstelijk. Cupra zegt er 10.000 van te hebben verkocht in 2019.

Wat is er nieuw

De vernieuwde Cupra Ateca is een centimeter gegroeid in vergelijking met zijn voorganger. De SUV meet 1,6 meter in de hoogte en 1,84 meter in de breedte. Verder heeft de auto een wielbasis van 2,63 meter. Enkele kenmerken van het nieuwe model zijn de opgefriste grille, full LED-koplampen en de 19-inch velgen. Mochten de velgen op de foto’s je niet bevallen, dan heb je geluk. In totaal is er keuze uit zes verschillende ontwerpen. Bij Cupra vinden ze uitlaten niet vies. Er prijken dan ook vier echte schoorstenen achterop de vernieuwde Cupra Ateca. Optioneel kun je bijbetalen voor een systeem van Akrapovic.

Het vermogen

De 2.0 TSI viercilinder turbomotor levert in vergelijking met het uitgaande model niet meer vermogen. Het blok is nog altijd goed voor 300 pk en 400 Nm koppel. De motor is standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG. De vernieuwde Cupra Ateca sprint in 4,9 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 247 km/u. Enkele zaken die positief meespelen in de rijervaring van de SUV zijn de adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) en het optionele Brembo-remsysteem met 370 mm remschijven.

Interieur

Als je de deur van een Cupra Ateca opent, prijkt het logo op de grond door middel van speciale verlichting. Dit zit standaard op het model. Mocht je het logo niet mooi vinden dan moet je dus vliegensvlug instappen. Of nooit in het donker rijden. Of misschien verder kijken dan een Cupra Ateca.

Ook standaard zijn kuipstoelen, aluminium pedalen, schakelflippers, en een Virtual Cockpit. Het Virtual Cockpit voor je neus is 10.25-inch groot. Er is ook nog een infotainmentscherm van 9,2-inch display in het interieur te vinden. Dit systeem is compatibel met Apple CarPlay.

Beschikbaarheid

Cupra zegt de vernieuwde Ateca in september in Nederland te verwachten. Wat de 300 pk sterke SUV moet gaan kosten is nog niet bekend. Het merk zegt de prijs in een later stadium bekend te maken.