BMW 8 Serie Golden Thunder is wat kitsch

Op welke schaal tussen kunst en kitsch scoort deze zeer smaak gevoelige BMW 8 Serie Golden Thunder?

Van alle moderne BMW’s is de 8 Serie naar mijn bescheiden mening de meest geslaagde. Op sommige aspecten zijn de lijnen wat druk. Met de juiste configuratie kun je echter wat rust verwerken in het design. Van rust kun je niet spreken met de BMW 8 Serie Golden Thunder. Alsof je het uiterlijk van een slecht wegrestaurant naar vier wielen brengt.

Met deze 8 Serie wil BMW graag laten zien wat er allemaal mogelijk is met BMW Individual. Je kunt de 8 Serie Golden Thunder bestellen als 840i, 840d xDrive en de M850i xDrive. De opmerkelijke gouden donder heeft een Sapphire Black of Frozen Black lak, gecombineerd met goud onderaan de auto. Ook de achterspoiler, de spiegelkappen en de 20-inch velgen zijn in een gouden kleur gestoken. Het smaak gevoelige programma zet door in het interieur. Daar tref je een gouden middenconsole aan. De rest is vooral zwart.

Als je een order plaatst voor de BMW 8 Serie Golden Thunder heb je geen omkijken meer naar de optielijst. Een hoop zaken komen standaard op deze editie. Zo heb je onder andere altijd het M-pakket en een Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System. Loopt de Autoblog-lezer een beetje warm voor deze bijzondere Golden Thunder?