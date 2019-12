Mercedes GLE 450: rijtest en video

Groot, ruim en geen moeite doen om sportief te zijn. Is de Mercedes GLE 450 een SUV zoals een SUV hoort te zijn?

Ieder merk is druk met SUV’s en crossovers, maar meestal draaien die apparaten uit op compromissen tussen comfort en sportiviteit. Het begrip ‘sportief’ gaat alleen niet goed samen met ‘zwaar’, ‘groot’ en ‘hoog’ om maar een paar producteigenschappen te noemen. Daarom is het des te fijner dat Mercedes geen moeite lijkt te hebben gedaan om de GLE 450 sportief te maken. Een SUV zoals zelfs ik hem best kan begrijpen.



Ik snap het best: niet iedereen heeft dezelfde eisen aan auto’s als mij. Waar ik graag een strakke, bijna oncomfortabele wegligging prettig vind, willen anderen liever iets meer comfort. Of veel meer comfort. En dat is precies wat de Mercedes GLE te bieden heeft. Het is een grote, comfortabele auto die je in alle rust van A naar B transporteert. Met een ingetogen koets zonder wilde styling of aflopende coupé-achtige daklijn, gewoon strak en zakelijk en bovendien herkenbaar een Mercedes. En wat is dit metallic groen prachtig chique, vinkten er maar meer mensen ‘Metallic Smaragdgroen’ aan bij de Mercedes configurator, dan werd de wereld er een beetje mooier op.



Het interieur is ook rustig, zakelijk en precies wat je verwacht van een grote Mercedes. Het grote element achter het stuur langs wekt de suggestie dat er sprake is van één scherm, maar het zijn er uiteraard twee. Kleine opmerking over het infotainmentsysteem is er wel: elke keer dat je ‘Mercedes’ zegt, interpreteert de spraakassistent dat als teken om door je heen te gaan praten. U bent gewaarschuwd. Verder zijn er zeer comfortabele zetels die erg prettig zitten en die zich zelfs automatisch in kunnen stellen op jouw lichaamslengte als je die invoert. Verder is er een prima in de hand liggend stuur en zijn er eigenlijk alleen maar fijne materialen te vinden in de cabine. Je zult in een GLE niet snel het gevoel hebben dat je iets tekort komt.



Omdat de cabine misschien een tikkeltje té rustgevend is, is er ook een rits aan veiligheidsassistenten beschikbaar. Zo is er optioneel uiteraard radargestuurde adaptive cruise control met de laatste technologie, een actieve rijbaanassistent en nog veel meer fraais te krijgen op deze Mercedes GLE. Die rijbaanassistent is overigens gewoon lomp, als je iets over een lijn dreigt te gaan wordt je met een ruk terug in je baan gezet. We klaagden daar al over bij de A-Klasse onder andere, maar ook deze GLE is daarin weinig subtiel en het kan voor schrikreacties of gevaarlijke situaties zorgen. Mocht je ondanks die ingrepen in slaap weten te dutten, dan is er het Energizing programma. Dat kun je bijvoorbeeld middels de spraakassistent activeren. Als je zegt ‘Hey Mercedes, ik ben moe’ dan begint de auto een programma met motiverende muziek, wordt de sfeerverlichting een helderblauwe kleur en gaan zelfs je stoelen licht bewegen. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat je weer wat actiever wordt.



Een hoop mooie spullen aan boord dus. En omdat we deze auto gebruikten om naar Frankfurt heen en weer te blaffen, hadden we meer dan genoeg tijd én kilometers om de Mercedes GLE 450 goed aan de tand te voelen. De GLE is groot in alle opzichten: een kleine vijf meter lang, bijna twee meter breed en hoger dan al die laffe crossovers van je babyboomende buurman. De laadruimte (mits je niet voor de derde zitrij gaat) is 750 liter, of met neergeklapte banken net zo groot als een openbaar zwembad in een middelgrote stad.

De Mercedes GLE 450 is echt een fantastische reisauto. Een uitgebreid instelbaar onderstel met variabele luchtvering dat beschikt over instelbare rijhoogte en demping is een heerlijke machine die je in alle omstandigheden goed helpt. Lekker zacht op mindere wegen, net iets strakker op de snelweg, maar nooit te hard. Nooit te oncomfortabel. Een ultieme kilometervreter dus.



De aandrijving wordt verzorgd door een mild hybride aandrijflijn. De verbrandingsmotor is er één van het fijne soort: een 3.0 zescilinder lijnmotor die fluweelzacht en super stil loopt. Geholpen door een kleine elektromotor, goed voor 22 pk en 250 Nm, verricht deze zijn werk supersoepel. Bovendien wint het systeem op intelligente wijze energie terug, om zo min mogelijk een onnatuurlijk gevoel te creëren. In totaal is de aandrijflijn goed voor 500 Nm en 389 pk. Het is bijna wonderbaarlijk dat Mercedes enerzijds zo’n soepele aandrijflijn kan ontwikkelen en tegelijkertijd zo’n onbenullige rijbaanassistent.



Wat het sturen betreft: je moet je geen illusies maken. Hoewel de GLE 450 rap accelereert (5,7 naar 100, topsnelheid 250 kilometer per uur) en redelijk goed z’n massa weet af te remmen, is het sturen niet z’n grootste talent. De kilo’s doen in vlot genomen bochten echt hun werk, dat kan zelfs dit verfijnde onderstel met Active Body Control niet volledig verhullen. Ook moet de negen versnelling rijke 9G-TRONIC automaat soms net even te lang nadenken. Maar dat maakt niet uit: het gaat met deze auto niet om de Alpenpassen, het gaat om de vele kilometers daar naartoe.



Al met al is de Mercedes GLE 450 een SUV zoals een SUV hoort te zijn: groot, comfortabel, machtig. Je voelt je echt een totale koning in deze auto. Als je dat gevoel ook wil: vanaf iets meer dan €100.000 kun je een GLE 450 rijden, maar vanaf iets meer dan € 84.000 heb je een GLE 300d op de stoep staan.