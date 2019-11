Holden veilt 9 van zijn iconische modellen

Er moet geld in het laatje komen.

Holden heeft het als Australisch automerk onder General Motors niet weten te redden om zelf auto’s te bouwen. In oktober 2017 rolde het laatste exemplaar van de band in de Elizabeth fabriek in Adelaide. Later dat jaar werd bekend dat de fabriek een nieuw leven zou krijgen. Holden is als automerk nog wel steeds actief. Ze bouwen zelf geen auto’s meer, maar importeren modellen van General Motors naar Australië en voorzien deze van een Holden-badge.

Om nog wat geld in het laatje te brengen gaat Holden een aantal auto’s verkopen. Veilinghuis Manheim zal in Australië een veiling organiseren waar negen belangrijke modellen van het merk verkocht zullen worden.

Het gaat hier om klassiekers tot de latere modellen. Het oudste model is een 1980 Commodore L met slechts 47.305 kilometer op de teller. Ook een 1995 VR Commodore Series II rallyauto zal geveild worden, net als een retegave VE Commodore.

Aan elke auto hangt een ander prijskaartje. Voor een Barina MF Hatch uit 1990 begint het bieden op 4.000 Australische dollar, terwijl de allereerste Commodore SS-V Redline Moto minimaal 65.000 AUD moet opleveren.

De veiling begint op 18 november en eindigt op 22 november. Men kan uitsluitend online meebieden. Het feit dat het automerk deze auto’s van de hand doet is geen goed voorteken. Kijk niet raar op als Holden als automerk uiteindelijk de handdoek in de ring gooit.