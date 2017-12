Deze voormalige autofabriek krijgt een tweede leven

Er zullen geen auto's meer van de band rollen, maar je kunt er wel wat lekkers scoren én een geschiedenisles krijgen.

Na bijna 60 jaar werd de stekker uit de productie van Holdens getrokken. In oktober rolde de laatste auto in de fabriek in Elizabeth, Australië van de band. Het iconische pand, waar tientallen jaren geschiedenis schuil gaat, zal gelukkig niet volledig tegen de vlakte gaan. In plaats daarvan zijn er serieuze plannen om toch nog leven in de brouwerij te houden.

In de oude fabriek komt een winkel, waar Holden-rijders reserve onderdelen kunnen kopen. Daarnaast is het merk van plan een museum te openen. Ook komt er een restaurant. De rest van de fabriek zal worden omgetoverd tot een bedrijvig business park. Dit laatste plan zal worden gerealiseerd door vastgoedontwikkelaars van de Pelligra Group. Het bedrijf pompt 250 miljoen Australische dollars in dit nieuwe project onder de naam Lionsgate Business Park. Er moeten huurders komen en de bedoeling is dat er straks weer tientallen mensen werkzaam zijn op de plek van de Elizabeth-fabriek.

Holden blijft tot halverwege 2019 eigenaar van de grond. Na die periode zal het merk een gedeelte van de oppervlakte huren van de Pelligra Group.